Mountainbike: – Sabine Spitz will‘s noch einmal wissen. Die Cross-Country-Olympiasiegerin aus Niederhof will bei der 16. Auflage des Waldhaus-Bike-Marathons am Sonntag ihren dritten Sieg feiern. Auch im vergangenen Jahr riss die Schirmherrin der Veranstaltung auf dem Zielstrich in Remetschwiel die Arme als Siegerin in die Höhe.

Sabine Spitz, die sich mittlerweile auf die langen Distanzen konzentriert und oft als Marathon-Bikerin unterwegs ist, hat nächste Woche Großes vor: Sie fährt die „Alpentour Trophy Schladming Dachstein„, bei der auf vier Etappen 220 Kilometer und 8800 Höhenmeter überwunden werden. Da ist der Waldhaus-Marathon am Sonntag über 42 Kilometer und 900 Höhenmeter eher ein Aufwärmprogramm, das sie aber als Lokalmatadorin ernst nimmt.

Rund 700 Starterinnen und Starter haben sich schon eingetragen. Plätze sind also rar, da Ausrichter VBC Waldshut-Tiengen die Teilnehmerzahl aus Sicherheitsgründen auf 850 begrenzt hat. „Wir rechnen auch in diesem Jahr mit einem vollen Starterfeld“, sagt Jonathan Schmid vom VBC Waldshut-Tiengen, der die Organisationsleitung von Armin Siebold übernimmt. 150 Nachmeldeplätze sind noch frei. Nachgemeldet werden kann in der Haagwaldhalle am Samstag von 16 bis 17 Uhr und am Sonntag von 8 bis 10 Uhr.

Titelverteidiger bei den Männern ist der deutsche Marathon-Meister Julian Schelb aus Münstertal. Start am Sonntag ist um 10.30 Uhr bei der Haagwaldhalle in Remetschwiel. Dort ist auch das Ziel der Breitensportveranstaltung.

Vom Start führt die Rundstrecke über die Haagwaldstraße hinauf nach Brunnadern. Weiter geht es bergauf nach Tiefenhäusern und dann hinab in das romantische Fohrenbachtal.

Dort ist das Aubächle zu durchqueren. Hier geht es nach Segalen und rasant hinab ins Fohrenbachtal, hinauf zur Nöggenschwieler Straße und nach Tiefenhäusern. Am Fuchsfelsen vorbei führt die Strecke hinab zum „Roten Kreuz“ und um den Stieg. An der Albkante entlang bis Unteralpfen auf dem Hotzenwald-Querweg führt der Kurs zur Untersteinbachmühle. Über den Steinweg geht‘s zurück ins Ziel bei der Haagwaldhalle.

Infos im Internet:

http://www.waldhaus-bier.com/bike-marathon