Tennis, 1. Bezirksliga, Frauen: TC RW Tiengen – TC BW Donaueschingen II 3:6

(neu) Schade für den TC RW Tiengen. Da war mehr drin. Statt 3:6 hätte es am Ende auch 5:4 enden können. Vorne erledigten Emily Grabner (6:0, 6:0) und Zoe Mrose (6:4, 6:2) ihre Aufgaben souverän. Tiengens Nummer vier, Ina Naumann, kämpfte, und ein Sieg war möglich. Erst im Matchtiebreak war sie Maike Jäggle unterlegen. Sie verlor mit 4:6, 6:2, 4:10. Gut und gerne hätten die Tiengenerinnen mit einem 3:3 in die Doppel gehen können. Antonia Tanner hielt beim 5:7, 4:6 gegen Sina Kehrer im ersten Satz sehr gut mit. Chiara Thoma verlor in zwei Sätzen.

Das Tiengener Doppel Naumann/Tanner schnupperte schon an einem Sieg, musste sich jedoch ebenfalls im dritten Satz geschlagen geben. Grabner und Laura Thoma holten den dritten Punkt für die Rot-Weißen.

Einzel: Grabner – Nutz 6:0, 6:0; Mrose – Huchler 6:4, 6:2; L. Thoma – Maksimovic 1:6, 2:6; Naumann – Jäggle 4:6, 6:2, 4:10; Tanner – Kehrer 5:7, 4:6; C. Thoma – Schmider 3:6, 2:6. – Doppel: Grabner/L. Thoma – Huchler/Kehrer 6:4, 7:6; Naumann/Tanner – Nutz/Schmieder 4:6, 6:4, 7:10; C. Thoma/Krieg – Maksimovic/Jäggle 1:6, 4:6.

TSG Eggingen/Küssaberg – TC Rebberg 3:6

Das Ergebnis sieht knapper aus, als es letztlich war. Nur weil die Gegnerinnen des TC Rebberg mit nur fünf Spielerinnen angetreten waren, kam die TSG Eggingen/Küssaberg zu drei Matchpunkten. So hatte die TSG Eggingen bereits vor dem ersten Ballwechsel zwei Punkte in der Tasche. Den dritten holten Sandra Bercher und Lisa Benz im Doppel beim 7:5, 6:3 gegen Selina Langanki und Simone Denner. Einen weiteren Punkt hätte fast Silke Maushardt an Position drei geholt. Gegen Nathalie Bläs verlor sie erst im Matchtiebreak, allerdings deutlich mit 2:10.

Einzel: Bercher – Langanki 1:6, 2:6; Maushardt – Bläs 2:6, 6:4, 2:10; Benz – Denner 4:6, 4:6; Preiser – Bühler 4:6, 3:6; Eder – Massler 4:6, 2:6; Steffen ohne Gegnerin. – Doppel: Bercher/Benz – Langanki/Denner 7:5, 6:3; Maushardt/Preiser – Bläs/Bühler 2:6, 4:6; Eder/Steffen ohne Gegnerinnen.