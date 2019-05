Tennis, 1. Bezirksliga, Frauen: TC BW Donaueschingen – TSG Eggingen/Küssaberg 6:3

(neu) Nach den Einzeln hatten die Eggingerinnen noch die Chance, mit einem Sieg nach Hause zu fahren. Doch in zwei Doppeln waren die Gegnerinnen einfach zu stark. Silke Maushardt siegte an Position zwei gegen Amelie Rehwald mit 6:1, 6:4. An Nummer sechs setzte sich Lisa Eder gegen Vivien Schmider in einem spannenden Dreisatz-Spiel mit 3:6, 6:4, 13:11 durch. Die beiden hielten die Partie mit zwei Einzelsiegen offen. Susanne Eder vergab die Chance, den dritten Punkt zu holen, verlor im Matchtiebreak. Der Doppelerfolg von Sandra Preiser und Susanne Eder gegen Huchler/Schmider brachte noch den dritten Punkt. Beim TC BW Donaueschingen trat Carolin Sure, die schon für den TC RW Tiengen spielte, an und gewann gegen Lisa Benz.

Einzel: Meyer – Bercher 6:0, 6:0; Rehwald – Maushardt 1:6, 4:6; Sure – Benz 7:6, 6:3; Huchler – Preiser 6:1, 6:0; Kehrer – S. Eder 5:7, 6:1, 10:4; Schmider – L. Eder 6:3, 4:6, 11:13. – Doppel: Meyer/Sure – Bercher/Benz 6:4, 6:1; Rehwald/Kehrer – Maushardt/L. Eder 6:3, 6:3; Huchler/Schmider – Preiser/S.Eder 2:6, 3:6.

TC RW Tiengen – TC Tengen 1:8

Da gab es nichts zu holen für die Frauen des TC RW Tiengen, die überraschend hoch verloren. Den Ehrenpunkt schaffte Louisa Kunz an sechs gegen Miriam Straub. Alle anderen Spiele wurden in zwei Sätzen entschieden.

Einzel: Grabner – Maus 3:6, 0:6; L. Thoma – Eichkorn 1:6, 2:6; Naumann – Preter 0:6, 3:6; Tanner – Zeller 4:6, 1:6; C. Thoma – Messmer 0:6, 0:6; Kunz – Straub 7:5, 6:3. – Doppel: Grabner/L. Thoma – Maus/Messmer 4:6, 1:6; Naumann/Tanner – Eichkorn/Zeller 0:6, 0:6; C. Thoma/Kunz – Preter/Straub 0:6, 0:6.