Radsport: – Nach acht Jahren beim französischen Team AG2R La Mondiale fährt Nico Denz (25) ab 1. Januar 2020 für das deutsch/niederländische Team Sunweb. Ein anderer Südbadener – der Freiburger Jasha Sütterlin (26) vom spanischen Movistar-Rennstall – wird den Albbrucker begleiten und ab kommender Saison im Sunweb-Dress fahren. Beide Fahrer erhielten Verträge bis Ende 2021.

Nico Denz nahm zwei Mal an der Italien-Rundfahrt und einmal an der Vuelta durch Spanien teil. „Er ist eine gute Ergänzung für unser Klassiker-Team, wird jedoch auch unserem Sprintzug etwas mehr Tiefe verleihen“, sagte Sunweb-Coach Marc Reef.

Regionalsport Hochrhein Radprofi Nico Denz wartet noch auf seinen ersten großen Coup Das könnte Sie auch interessieren

Nico Denz selbst freut sich auf „eine neue Herausforderung“ bei Sunweb. „Ich will etwas Anderes ausprobieren und für mich auch neue Reize setzen“, erklärte er gegenüber unserer Zeitung. Schon vergangene Saison, als er als Zweiter einer Giro-Etappe auf sich aufmerksam gemacht hatte, seien die Kontakte zu Sunweb entstanden und dieses Jahr vertieft worden. „Der Tapetenwechsel wird mir gut tun. Frischer Wind schadet mir nicht“, freut sich Denz. Sein neuer Teamkollege Jasha Sütterlin sei wie er ein Klassiker-Spezialist, was Sunweb gesucht habe.

Bis Jahresende wird sich Denz noch bei AG2R reinhängen. „Ich habe den Franzosen viel zu verdanken“, weiß der Albbrucker. Gestern fuhr Denz im Nationaltrikot bei der Rad-EM im niederländischen Alkmaar. Danach geht‘s zur BinckBank Tour in Belgien, ehe das Cyclassics-Rennen in Hamburg am 25. August und die Deutschland-Tour ab 29. August ansteht. „Ich hoffe, bei der WM in Yorkshire/Großbritannien Ende September dabei zu sein“, so Denz. Anfang Oktober wird die Tour de Vendée, die er 2018 gewonnen hat, das letzte Rennen für den Albbrucker bei AG2R sein.