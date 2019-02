Radball: – Das letzte der vier Spiele entpuppte sich für Nico Buchner und Benedikt Kranz als echtes Finale um Platz zwei. Mit Siegen gegen beide Derendinger Mannschaften hatten sich die U19-Radballer des RSV Wehr die Option offen gehalten, mit einem Erfolg gegen das Team aus Ailingen ihre Saison zu krönen und

Hoffnungsträger: Nico Buchner (Mitte) und Benedikt Kranz, die U19-Junioren des RSV Wehr, wollen in der neuen Saison in der Junioren-Oberliga antreten.

die Qualifikation fürs Viertelfinale zur Deutschen Meisterschaft zu packen. Doch es sollte nicht sein, die Lokalmatadoren verloren mit dem knappsten aller Ergebnisse.

Dieses 0:1 gegen die Jungs aus Oberschwaben beendete zwar den Traum vom nächsten Schritt für das Team Buchner/Kranz, doch die Enttäuschung wich dann doch schnell der Freude über eine durchaus gelungene Saison. Das von Markus Buchner trainierte war im Sommer der U17-Altersklasse entwachsen und machte sich keine großen Hoffnungen, als jüngeres Team im Feld der U19-Radballer.

Doch Nico Buchner und Benedikt Kranz legten eine Spielrunde aufs Parkett, die es in sich hatte. Am Ende der 24 Spiele hatten sie 52 Punkte auf dem Konto und 119:58 Tore. Platz zwei war der Lohn: "Selbst unser Trainer war überrascht", grinst Benedikt Kranz.

Nach diesem großartigen Jahr sollte nun in heimischer Halle gegen die Teams aus Derendingen sowie aus Alpirsbach und Ailingen, die in der Oberliga gespielt haben, um zwei freie Plätze gespielt werden: "Als Favoriten sind nicht nicht ins Turnier gegangen", betont Nico Buchner: "Aber eine kleine Chance hatten wir uns schon ausgerechnet."

Zum Auftakt hatte es erst einmal eine kalte Dusche gesetzt, denn die Alpirsbacher Jungs fegten Buchner/Kranz gleich mal mit 9:2 vom Parkett. Von dieser Klatsche ließ sich das Wehrer Duo zur Freude des betreuenden RSV-Vorsitzenden Helmut Heß nicht beeindrucken. Mit 3:2 gegen die "Zweite" und 5:4 gegen die "Erste" aus dem Tübinger Stadtteil waren die Punkte gegen die Derendinger Delegation gebucht.

Blieb also noch das "Finale" um Platz zwei. Nico Buchner und Benedikt Kranz gaben alles, doch gegen die Ailinger Jungs, die nur beim 1:1 gegen Alpirsbach ein Remis hinnehmen musste, reichte es am Ende nicht. Die nahe Friedrichshafen beheimateten Gäste erzielten das einzige Tor des Spiels und sicherten sich das Ticket fürs Viertelfinale. Der Turniersieg ging nach Alpirsbach. Dieses Team darf somit zusätzlich bei der baden-württembergischen Meisterschaft antreten.

Für Nico Buchner und Benedikt Kranz ist die Saison damit fast beendet, denn der Blick geht bereits nach vorn: "Wir wollen in der nächsten Spielrunde in der Oberliga antreten. Dazu müssen wir ein Qualifikationsturnier bestreiten, um den Sprung nach oben zu schaffen", erklärt Nico Buchner, dass er mit seinem Teamkollegen weiter auf der Suche nach neuen Herausforderungen ist.

Zeitgleich haben die U17-Radballer des RSV Wehr, Simon Buchner und Nikolas Kranz, in Hofen, die Teilnahme an den baden-württembergischen Meisterschaften verpasst. Siege gegen die Altersgenossen aus Schwaikheim und Forst reichten letztlich nur zu Rang drei in der Gruppe. Das Spiel um Platz fünf verlor das Wehrer Duo mit 4:7 gegen Reichenbach.

Trotz der knappen Ergebnisse seiner beiden Jugendmannschaften ist Helmut Heß, ebenfalls langjähriger Radballer in der nunmehr 114-jährigen Radballgeschichte des RSV Wehr, um die Zukunft des Vereins derzeit nicht bange: "Seit Sommer haben wir eine Gruppe mit acht Kindern im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren, die viel Spaß an unserem Sport haben."

Um diese Kinder zu begeistern, präsentierte sich der RSV Wehr beim Aktionstag der Realschule auf der Zelg – und hatte Erfolg. "Dieses Jahr machen wir wieder mit", hofft Heß auf weiteren Zuwachs in seiner Trainingsgruppe: "Wir freuen uns jederzeit über interessierte Kinder."

Infos zum Verein unter: http://rsv-wehr.de