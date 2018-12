Mountainbike: – Miriam Oeschger hat ein neues Team. Die 22-jährige Industriekauffrau aus Niederhof fährt in der neuen Runde ab Januar für das "TEAM Herzlichst Zypern". Den Namen verdankt die Mannschaft ihrem Hauptsponsor, der Fremdenverkehrszentrale Zypern. Seit Gründung 2009 hat sich das Hobby-Team stark entwickelt und sich in der nationalen Mountainbike-Szene etabliert. Der Trend geht in Richtung Spitzensport. So fahren die mehrfache deutsche Marathon-Meisterin Silke Ulrich und der deutsche Meister der Masters, Sascha Schwindling, für "TEAM Herzlichst Zypern".

Der Fokus wird bei Miriam Oeschger auch im neuen Team auf der Marathon-Distanz liegen. Dort ist sie übrigens der einzige Neuzugang. Empfohlen hat sich die Niederhoferin durch einige Erfolge in jüngster Vergangenheit. So wurde sie 2017 Dritte beim "Rothaus Bike Giro Hochschwarzwald". Ebenfalls 2017 war sie schnellste U23-Frau bei den Marathon-Weltmeisterschaften in Singen.

Los geht es für Miriam Oeschger mit ihrem neuen Team bei einem Trainingslager auf Zypern im März. Die wichtigsten Wettkämpfe sind 2019 der Marathon der "World Series" im Mai in Singen, die Deutschen Meisterschaften sowie die Marathon-WM im September in Grächen im Schweizer Kanton Wallis. Auch auf eine gute Bekannte wird sie bei den Rennen in der Frauen-Elite-Klasse treffen: Annette Griner. Sie wohnt auch in Niederhof und startet ab der neuen Saison für das Wilier/Force Team Germany.