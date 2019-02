von Jürgen Müller

Tennis: (jümü) Erstmals im Rahmen eines Kleinfeldturniers wurde die Talente aus dem Bezirk Schwarzwald-Bodensee gesichtet. Bezirksjugendwart Tim Nitsch hatte die Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2011 und jünger in die Tennishalle nach Villingen eingeladen, Stützpunktleiter Jürgen Müller und sein Team nahmen den Nachwuchs unter die Lupe. Dabei geht es um die Aufnahme in den Bezirkskader.

Der Bezirksjugendwart begrüßte elf Jungen und sechs Mädchen zu der Bezirkssichtung. In drei Gruppen ermittelten die Junioren zunächst die Halbfinalspiele. Es siegte Paul Ernesto Sonders (TC Immenstaad). Bei den Juniorinnen waren in den Gruppenspielen Anna Gantert (TC Markdorf) und Jule Passardi (TC RW Tiengen) vorn. In einem bis zum Schluss guten und spannenden Finale setzte sich Passardi knapp mit 15:14 und 15:14 durch.

Parallel zu dem U8-Kleinfeldturnier wurden sechs Jungs und zwei Mädchen der U9 von den Bezirkstrainern bei verschiedenen Übungen geprüft. „Wir haben ein paar Talente", waren sich Nitsch und Müller einig.