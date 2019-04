von Janine Schneider

Mountainbike: – Erfolgreich startete Janine Schneider aus Lottstetten beim ersten Rennen des Argovia Cups in Hochdorf. Es war auch das erste Rennen für die Bikerin in der neuen Saison. Deswegen war sie auch mit ihrem zweiten Platz hochzufrieden. "Das erste Mal wieder recht Konkurrenz an der Startlinie. Da weiß man nie, wie es läuft", sagte sie nach dem Rennen. In der zweiten Runde rückte sie an die zweite Stelle auf. Sie versuchte, nach Linda Indergand möglichst flüssig durch die technischen Passagen zu gelangen. Zwar wuchs der Abstand zu der Olympia-Teilnehmerin aus der Schweiz stetig an, doch Schneider baute auch ihren Vorsprung auf die Drittplatzierte aus und kam recht locker als Zweite ins Ziel. (sk)