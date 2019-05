Mountainbike: – Das Handicap erwies sich für eine bessere Platzierung dann doch als zu groß. Der Rheinfelder Tim Meier musste nach seiner langen Verletzungspause sieben Wochen nach seiner Knie-OP das Weltcup-Rennen in Albstadt aus der hinteren Startreihe aufnehmen. Meier, dessen Team Conway Factory Racing ebenfalls mit Startern beim U23-Rennen vertreten war, fuhr in Albstadt für die Nationalmannschaft und arbeitete sich letztlich mit einer Runde Rückstand auf Sieger Filippo Colombo aus der Schweiz (BMC Racing Team) auf Rang 121 vor. 131 Junioren beendeten das Rennen. „Das Knie hat gehalten“, sah Meier die positiven Dinge. Ein Plattfuß an seinem Arbeitsgerät verhinderte aber dennoch ein besseres Abschneiden.