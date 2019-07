von Steffen Fante

Fußball: – Augen auf heißt es nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch auf dem Fußballplatz. Damit den Beobachtern der südbadischen Fußball-Schiedsrichter nichts entgeht, werden sie regelmäßig vor einer neuen Saison geschult. Entsprechend groß war das Interesse am Lehrgang, den der neue Obmann (VSO) der südbadischen Unparteiischen, Ralf Brombacher aus Kandern, leitete. Insgesamt 57 Beobachter aus dem Gebiet zwischen Au am Rhein und Markdorf am Bodensee büffelten im Sporthotel „Sonnhalde„ des Südbadischen Fußballverbandes in Saig.

Regionalsport Hochrhein Ralf Brombacher soll neuer Obmann der südbadischen Fußball-Schiedsrichter werden Das könnte Sie auch interessieren

Zum illustren Kreis der Teilnehmer gehören seit dieser Saison auch die südbadischen Spitzenschiedsrichter, die in den Spieklassen oberhalb der Oberliga eingesetzt werden. Unter anderem saßen Daniel Schlager, Matthias Jöllenbeck, Robert Kempter und Justus Zorn in den Reihen.

Premiere: Erstmals als Verbands-Schiedsrichterobmann leitete Ralf Brombacher aus Kandern die Schulung der auf Verbandsebene tätigen Beobachter. | Bild: Steffen Fante

Zur Weiterentwicklung der Schiedsrichter-Talente wurde auf SBFV-Ebene ein spezielles Coaching-System eingeführt. Das stellte der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Bernhard Zerr (Ottersweier), seines Zeichens DFB-Beobachter aus der Bundesliga, vor und verdeutlichte die Kernpunkte und Grundlagen des Coachings. Beispiele aus der Praxis rundeten seinen gelungenen Vortrag ab. Mit Videoszenen brachte Ralf Brombacher die praktische Handhabung das Coaching näher gebracht.

Regionalsport Hochrhein Fußballbezirk Hochrhein verabschiedet und ehrt Ralf Brombacher als Schiedsrichter-Obmann Das könnte Sie auch interessieren

Der neue Vize-VSO, Harry Ehing aus Engen-Welschingen, stellte die neuen Beobachtungsrichtlinien, sowie den verkürzten Beobachtungsbogen vor. Abschließend analysierten die Teilnehmer zehn knifflige Szenen beim gemeinsamen Konformitätstest. Keine Frage, dass alle Teilnehmer diesen Test erfolgreich abgeschlossen haben. mit den besten Wünschen für die Beobachtungen in der neuen Saison entließ Ralf Brombacher seine frisch geschulten Verbandsbeobachter.