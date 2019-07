Mountainbike: – Wer nimmt sich denn Urlaub, um mal aus Spaß bei einer siebentägigen Klettertour mit dem Bike über die Alpen 550 Kilometer und 18.500 Höhenmeter abzustrampeln? Ein bisschen angefressen – im positiven Sinn – musst du schon sein. Die Rede ist von Miriam Oeschger. Die 23-Jährige aus Niederhof ist beruflich als Industriekauffrau in Bad Säckingen beschäftigt. Mountainbike ist für sie das richtige Mittel, dem Bürostress zu entfliehen. „Alles nur Hobby“, sagt sie verschmitzt.

Seit dieser Saison fährt die Hobbybikerin für das Team „Herzlichst Zypern“ aus dem Saarland. Mit ihrem Teamkollegen Philip Meiser bestritt sie die legendäre Transalp von Tux in Tirol nach Molveno in Italien.

Das Duo fuhr in allen sieben Etappen auf den zweiten Rang bei den Mixed-Teams und beendete das Sieben-Etappen-Rennen in 29:34.26,3 Stunden auf Platz zwei. Auf die siegreichen Stefanie Dohrn und Philip Handl von „Centurion Vaude“ fehlten zwar mehr als eineinhalb Stunden, doch war der zweite Platz viel mehr als alles, was sich die beiden zuvor erträumt hatten.

Mehr als das Ergebnis werden Miriam Oeschger aber die Erlebnisse an der Strecke bei ihrer Transalp-Premiere in Erinnerung bleiben. „Wir wollten das zu zweit packen“, sagt sie und denkt dabei an manche kritischen Wellentäler zurück. „Da würde man am liebsten das Bike auf die Seite stellen. Aber dein Partner kann dich dann wieder motivieren, wenn du in ein Loch fällst. Es ist einfach schön zu zweit“, blickt sie auf ereignisreiche Tage zurück.

„Ich war schon am ersten Tag kaputt“, erinnert sie sich. Bei einer Schiebepassage musste ihr Philip Meiser helfen, dass sie überhaupt noch vorwärts kam. „Wir waren echt ein Team“, lobt sie ihren Partner. So eine kritische Phase gab es dann nicht mehr bis zum Schluss, obwohl ihr einige extreme Passagen ewig im Gedächnis bleiben werden.

Die Etappe über die Passhöhe der Großglockner-Hochalpenstraße und das Grödner Joch in den Südtiroler Doliten – das sind für Miriam Oeschger keine leeren Begriff mehr. „Dort hatten wir Kaiserwetter“, erinnert sie sich. Bei der fünften Etappe erlebte sie dagegen das Wetter in allen Extremen. „Oben auf dem Berg hat es aus Eimern geschüttet und unten im Tal war es dann wieder richtig heiß“, sagt sie noch immer voller Respekt. Auf dem längsten Abschnitt der Kletterei kreuz und quer durch die Alpen mussten übrigens in und um Brixen in Südtirol 1450 Höhenmeter überwunden werden – nicht schlecht für eine Hobbybikerin.

Miriam Oeschger: „Es war ein riesiges Erlebnis für uns. Du musst an deine Grenzen gehen, aber das ist schön.“ | Bild: Scheibengruber, Matthias

Als sie mit ihrem Partner gemeinsam das Ziel in Molveno erreicht hatte, waren die ganzen Strapazen vergessen. „Zur Belohnung gab es ein Bad im See. Das musste sein“, so die Niederhoferin, die sich vorstellen kann, alles noch einmal zu in Angriff zu nehmen. „Es war ein riesiges Erlebnis für uns. Du musst an deine Grenzen gehen, aber das ist schön“, schwärmt sie noch heute über ihre Erfahrungen.

Vorerst gibt es aber erst einmal einige Pflichttermine, die die Marathon-Spezialistin gerne wahrnimmt. Dazu zählt der Rothaus-Bike-Giro über vier Etappen im heimischen Schwarzwald im August sowie die Deutschen Meisterschaften in Daun in der Eifel und die Weltmeisterschaften im Wallis in der Schweiz im September. Da ist Miriam Oeschger auf der Marathon-Distanz unterwegs. Auf diese Rennen will sie sich gut vorbereiten. Mit Respekt, aber ohne Angst. Eine Transalp-Finisherin muss vor nichts mehr Angst haben.