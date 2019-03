Regionalsport Hochrhein Tarek Franke turnt sich ins Halbfinale der französischen Meisterschaften

Beim Einzelwettkampf in Haguenau/Elsass wird der Bad Säckinger und ehemalige Turner des TV Rheinfelden Zweiter mit 51 Punkten, was die Qualifikation für das Halbfinale der französischen Meisterschaft in der Kategorie National A bedeutet