von Alexander Stamm

Michael Börner vom Dick Küchen Racing Team bei der Versorgung während des 24-Stunden-Rennens in Finale Ligure. | Bild: Alexander Stamm

Radsport: – Biker Michael Börner (SG Rheinfelden) vom Bad Säckinger Dick Küchen Racing Team sicherte sich beim 24-Stunden-Rennen von Finale Ligure den zweiten Platz in seiner Altersklasse und Rang elf im Gesamtklassement. Börner war in Finale Ligure, eine Stadt in der Provinz Savona, bereits zum zweiten Mal am Start. Vor drei Jahren war er in einem Vierer-Team bei einem der härtesten Mountainbike-Rennen der Welt dabei. Die Strecke ist technisch sehr anspruchsvoll und führt zu 80 Prozent über Single Trails, die Anstiege sind oftmals sehr steil.

Regionalsport Hochrhein Das "Dick Küchen Racing Team" bietet talentierten Mountainbikern eine neue Heimat Das könnte Sie auch interessieren

Börner hatte er sich auf dieses Rennen intensiv vorbereitet: Trainingslager über Weihnachten und Silvester auf Mallorca absolvierte der 38-Jährige, danach im Schwarzwald viele Trainingskilometer, teilweise auch auf den Loipen. Abschließend gönnte er sich einige längere Einheiten über 200 Kilometer auf Rennrad oder Mountainbike.

Boxenstopp für Michael Börner vom Dick Küchen Racing Team. | Bild: Alexander Stamm

Bei rund 25 Grad wurde in der südwestlich von Genua gelegenen Stadt Finale Ligure das Rennen um 11 Uhr für die Zweier-Team und Solofahrer im Le Mans-Stil gestartet. Dabei „warten“ die Räder in der Startzone auf ihre Fahrer. Beim Startschuss laufen die Fahrer zunächst eine Runde von 400 Meter, um zu ihren Rädern zu gelangen.

Michael Börner vom Dick Küchen Racing Team nach dem 24-Stunden-Rennens in Finale Ligure erschöpft im Ziel. | Bild: Alexander Stamm

Gefahren wird zuschauerfreundlich auf einem zwölf Kilometer langen Rundkurs mit über 300 Höhenmetern. Allerdings hatte Michael Börner schon nach der zweiten Runde mit starken Rückenschmerzen zu kämpfen. Dank seines Physio-Teams bekam er die Schmerzen am Nachmittag in den Griff.

Nach neun Stunden gab es um 20 Uhr eine erste längere Pause, in der das Licht am Rad montiert wurde. Kurz vor Mitternacht legte Börner – etwas früher als geplant – erneut Pause ein, da sein Kreislauf einen Tribut forderte.

Mitten in der Nacht trat Börner wieder in die Pedale, hielt vier Stunden durch, ehe um 6 Uhr eine schnelle „Frühstückspause“ folgte. Nach 19 Stunden auf dem Rad und noch fünf Stunden vor der Brust dachte Michael Börner kurz ans Aufgeben. Motiviert vom Team und der Aussicht auf einen Podest-Platz, legte er nochmals los. Glücklich, aber völlig erschöpft erreichte er gegen 11 Uhrm, nach 19 Runden, 228 Kilometern und 6500 Höhenmetern das Ziel. Im Gesamtklassement reichte es Börner zum elften Platz unter 131 Teilnehmern. In seiner Altersklasse kam er als Zweiter aufs Podest.