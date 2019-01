von SK

Bogenschießen: – Das Team Roth Bogensport aus Waldshut startete erfolgreich bei den Landesmeisterschaften der Bogenschützen des Südbadischen Sportschützenverbands in Villingen. Den Titel gewannen Patricia Roth und Axel Roth in ihrer jeweiligen Klasse. Ronja Roth wurde Vizemeisterin in der Klasse der Schüler. Bei den Frauen beziehungsweise Männern wurden Diana Single und Christian Packi jeweils Dritte. Das Team Roth I mit Patricia Roth, Diana Single und Annett von Leffern wurde Landesmeister in der Mannschaftswertung bei den Frauen. Bei den Männern wurde das Team Roth II, das mit Axel Roth, Günter Hallmann und Christian Packi an den Start ging, Vizemeister.