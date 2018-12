Fußball-Landesliga: – Der abstiegsbedrohte FC Tiengen 08, Vorletzter der Landesliga, meldet nach sieben Abgängen zur Winterpause nun auch den ersten Neuzugang. So wird sich Max Le von den A-Junioren des FC RW Weilheim verabschieden und sich nach Auskunft von Tiengens Sportchef Jasmin Rastoder dem Landesliga-Team des FC Tiengen 08 anschließen. Personell ist der FC Tiengen 08 dennoch nicht "auf Rosen gebettet". Verlassen haben den Verein in der Winterpause nämlich Alberto Di Girolamo, Vassilios Dimitriadis und Harun Zengin. Sie werden künftig für den städtischen Nachbarn VfB Waldshut in der Bezirksliga spielen. Außerdem nicht mehr im Tiengener Aufgebot stehen Diego Melis (Italien), Albin Hashani, Cristian Parrino (beide SV Rheintal) und Angelo Di Palma (wahrscheinlich FV Lörrach-Brombach II).