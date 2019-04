Fußball: – Für ihn selbst war es ganz einfach "der ideale Schritt" in seiner sportlichen Laufbahn. Und doch ist dieser Schritt außergewöhnlich: Mit 27 Jahren ist Matthias Kohler aus Mettingen Cheftrainer des slowakischen Erstliga-Vereins AS Trencin. Das ist rekordverdächtig. Selbst Julian Nagelsmann war, als er beim Bundesligisten in Hoffenheim den Trainerposten übernahm, schon 28.

Matthias Kohler hatte nach zwei Kreuzbandrissen ohnehin sehr früh auf eine Trainerlaufbahn gesetzt. Er arbeitete bei einem DFB-Stützpunkt, machte sich im Fernstudium fit in Sportpsychologie und erwarb auch die Athletik-Trainerlizenz. Es zog ihn nach Südafrika – in die Ajax-Filiale in Kapstadt, wo er im Trainerteam der U21 von Ajax Cape Town Erfahrungen im Ausland sammeln konnte.

Im Jahre 2014 wechselte er dann von dort in die Zentrale nach Amsterdam, wo er bei der Arbeit in der Akademie des Vereins die Fußball-Philosophie des legendären Johan Cruyff verinnerlichte. Mit 24 Jahren war er dort als Sportlicher Leiter für die Trainings- und Spielphilosophie der Akademie verantwortlich. Nach Cruyffs Tod im April 2016 hat er mit Weggefährten Cruyffs Vereine und Verbände beraten sowie Projekte entwickelt. Dabei war er in ganz Europa und in Südafrika unterwegs.

Seit Anfang diesen Jahres ist Matthias Kohler wieder bei einem Verein angestellt. Ein kleiner Schritt in die Richtung, doch etwas sesshafter zu werden. Er hatte verlockende Angebote von bekannten Vereinen. Dort hätte er auch als Jugendtrainer arbeiten können. Kohler ging es aber nicht ums Image, sondern für sich um die richtige Perspektive. Und diese sah er beim slowakischen Profi-Klub AS Trencin, wo er im Januar seinen Job antrat – zunächst als Technischer Berater.

"Ich habe den AS Trencin anderen großen Vereinen vorgezogen, weil ich mich hier gut entwickeln kann", sagt Kohler, der gleich vom Verein fasziniert war: "Die Möglichkeiten hier sind super." Das liegt auch an der Philosophie des Vereins, die vom Ajax-Denken geprägt ist. Vereinseigner ist Tscheu La Ling, ein ehemaliger niederländischer Nationalspieler und Profi von Ajax Amsterdam.

Genau an dessen Person setzt die Verbindung zu Matthias Kohler an, der Tscheu La Ling aus früheren Zeiten bei Ajax kennt. La Ling holte Kohler als Technischer Berater nach Trencin. Kohler: "Ich bin am 6. Januar geflogen, tags darauf hab ich meine Wohnung in Trencin bezogen und es war Trainingsbeginn." Dann ging es relativ schnell ins Trainingslager nach Belek in der Türkei, ehe der AS Trencin nach der Winterpause wieder in der Abstiegsrunde um den Verbleib in der höchsten slowakischen Liga kämpfte.

Dass er es in kurzer Zeit vom Technischen Berater zum Cheftrainer gebracht hat, kam etwas unerwartet. Der Verein trennte sich jüngst von Vladimir Cifranic und hievte Kohler in den neuen verantwortungsvollen Posten.

Matthias Kohler: "Ich kann mit Talenten arbeiten und will hier Spuren hinterlassen." | Bild: Welte, Gerd

Kohler freut sich auf seine neue Aufgabe. "Meine Rolle im Verein hat sich verändert, aber ich fühle die gleiche Verantwortung", sagt er. In Trencin könne er viele seiner Visionen verwirklichen. Er sieht sein Engagement als langfristiges Projekt. Der AS Trencin, der zur Zeit ein neues Stadion baut, versteht sich als Ausbildungsklub für Spieler aus aller Welt, derzeit vor allem aus Europa und Afrika. Die Slowaken haben viele Kooperationen, zum Beispiel mit KAA Gent aus Belgien und dem niederländischen Zweitligisten FC Eindhoven. "Das ist eine faszinierende Gelegenheit für mich, mit Spielern vieler Nationalitäten und Kulturen zu arbeiten. Ich kann mit Talenten arbeiten und will hier Spuren hinterlassen", freut er sich auf seine Aufgabe.

Und dann kommt sie doch, jene Frage, die ihm immer wieder gestellt wird – ob er denn als so junger Trainer bei den Spielern den nötigen Respekt genießt. Da hat er diese Antwort parat: "Es beginnt stets mit dem Menschen. Wenn du auf deine Spieler menschlich einwirkst und ein gute Beziehung pflegst, dann wirst du respektiert. Wenn man zudem ein guter Trainer ist, dann spüren Spieler, dass man sie voranbringen kann. Wenn man diese sozialen und fachlichen Kompetenzen besitzt, dann spielt es für den Spieler keine Rolle, welches Alter man hat." Ob 27 oder 72 – das ist dann nebensächlich.