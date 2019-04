Fußball-Kreisliga B: – Der SV Unteralpfen, Vierter in der Kreisliga B-3, kann auch in der neuen Saison ab Sommer auf die Dienste von Trainer Matteo Vella zählen. Dieser hat ebenso zugesagt wie Jens Meurer, der Trainer der Reserve des Vereins in der Kreisliga C-5. Die erste Mannschaft geht in die dritte Saison mit Trainer Vella, der im Nachbarort Buch wohnt. Meurer, ein gebürtiger Höchenschwander, trainiert seit dieser Saison die zweite Mannschaft, die sich im Mittelfeld festgesetzt hat (6.). (gew)