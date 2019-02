von SK

Turnen: (sk) 59 Turnerinnen aus dem Turngau trafen sich zur Leistungsabfrage beim Maskottchentest in Küssaberg. Während die jüngeren Turnerinnen der Jahrgänge 2012/2013 sich in einem Parcours mit Smilies belohnten, wurden in den älteren Altersklassen (Jahrgänge 2011, 2010, 2009 und 2008) die athletischen Normen mit Punkten bewertet. Ziel des Tests ist es, möglichst viele Punkte/Smilies in den drei Kategorien Kraft, Beweglichkeit und Schnelligkeit zu sammeln. Zu jedem Bereich werden mehrere Stationen geprüft. Zum Beispiel: Das Tau lediglich aus der Armkraft hoch zu klettern, im Spagat zu sitzen oder eine vorgegebene Zeit im Handstand zu stehen. Dank der Vielseitigkeit der Anforderungen können so Grundlagen für das Kunstturnen geschaffen werden.

Die Durchführung ist die erste Hürde für die neue Wettkampfsaison. Die Organisatorinnen Konny Hulin, Franz und Nadina Zähringer sorgten vor Ort für einen guten und reibungslosen Ablauf. Für die Besten gab es ein großes Kuscheltier.

Die Erstplatzierten: AK 7: Emily Maloch (TV Tumringen); AK 8: Ronja Becker (FG Küssaberg); AK 9: Mirela Mazllomoj (TV Tumringen); AK 10: Rosalie Thomann (TB Wyhlen); AK 11: Lena Estlinbaum (SV Istein).