Fußball-Kreisliga A, Ost: – Marvin Kalt legte sich die Kugel zum zweiten Mal zurecht, nahm Maß und traf. Der Ball sprang einmal auf und schlug rechts unten im Netz ein. Kalt stürmte zur Außenlinie vor das Publikum auf dem Riederner Hasenwaldsportplatz und ließ sich feiern. Mit seinem Freistoß zum 3:2 in der 85. Minute entschied er das Spitzenspiel für den FC Schlüchttal gegen die SG Mettingen/Krenkingen. Obwohl die Gäste in den verbleibenden zehn Minuten noch einmal auf den dritten Ausgleich drängten.

Regionalsport Hochrhein FC Schlüchttal gewinnt Spitzenspiel gegen SG Mettingen/Krenkingen – wir haben die Bilder! Das könnte Sie auch interessieren

Kalt hatte bereits in der ersten Hälfte einen Freistoß verwandelt. In der elften Minute schlenzte er den Ball über die Mauer links oben ins Tor. Er schraubte sein Konto somit auf 32 Tore.

Es war kein fußballerischer Leckerbissen, den beide Teams boten. Kampf, Krampf und viel Hektik bestimmten das Spitzenspiel, bei dem es um Platz zwei ging. Manchmal überschritten die Akteure beiderseits die Grenzen. Schiedsrichter Ralf Brombacher (Kandern) hatte alle Hände voll zu tun. Irgendwann hatte er genug und schickte Elias Dörflinger (75.) mit Gelb-Rot vom Platz. Und er musste einen Zuschauer wegschicken.

Video: Michael Neubert

Das schönste Tor des Abends erzielte nach einer der wenigen gelungenen Kombinationen Nico Reichardt (63.) zum 2:1. Michael Selb flankte genau auf Reichardts Kopf. Gästetorhüter Christoph Baschnagel hatte keine Chance.

Obwohl kein Klassespiel, war einiges geboten. „Das war ein Spektakel, ein richtiges Derby mit Emotionen“, sagte Schlüchttals Trainer Roberto Wenzler, „wir haben gewonnen, der Rest ist egal. Der Gegner war eine harte Nuss.“ Dabei beließ er es, während seine Kicker den Sieg feierten und riefen: „Derbysieger, Derbysieger . . . Die Schlüchttaler dürfen sich schon mal auf die Aufstiegsspiele einrichten. Obwohl Wenzler selbst den Titel noch nicht abschreibt.

Video: Michael Neubert

Spielerisch wirkten die Gäste besser. Doch drei Mal lagen sie zurück, zwei Mal gelang noch der Ausgleich. Moritz Erne (50.) zog ab – 1:1. In der 76. Minute verwandelte er vom Punkt, als der Ball nach einem Freistoß einem Schlüchttaler in der Mauer an die Hand sprang – 2:2. Vom Trainer gab‘s keine Kritik. Im Gegenteil. „Wir haben es gut gemacht, wir haben alles probiert“, resümierte Georg Isele. Seine abschließenden Worte klangen fast schon wie ein Abgesang: „Wir waren bis zum Schluss vorne dabei. Respekt.“

FC Schlüchttal – SG Mettingen/Krenkingen 3:2 (1:0). – Tore: 1:0 (11.) Kalt, 1:1 (50.) M. Erne, 2:1 (63.) Reichardt, 2:2 (76./HE) M. Erne, 3:2 (85.) Kalt. – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Z.: 400. – Bes.: GR für Dörflinger (FCS/75.).