Regionalsport Hochrhein Laufen statt Einkaufen beim City Run des VfB Waldshut – wir haben die Bilder!

Leichtathletik: – Die Kaiserstraße ist – nicht nur beim Einkaufen – ein gutes Pflaster für unsere Schweizer Nachbarn. Die Eidgenossen sind auch beim Laufen gut unterwegs. Das bewies Martin Walther vom LC Schaffhausen beim 3. Waldshuter City Run.

Die besten Drei: Martin Walther vom LC Schaffhausen (Mitte) siegte vor Hardy Flum von der LG Hohenfels (rechts) und Tobias Herrmann vom May Running Team. | Bild: Welte, Gerd

Für die vier Runden in und um die Innenstadt mit einer Gesamtdistanz von zehn Kilometern benötigte er eine Zeit von 36:52 Minuten. Damit verwies er die Lokalmatadoren Hardy Flum (LG Hohenfels/37:32) aus Weilheim und Tobias Herrmann (May Running Team/37:44) aus Waldshut auf die Plätze zwei und drei.

Top-Duo: Jeannine Piazzalunga (rechts) war die Schnellste vor Evi Polito. | Bild: Welte, Gerd

Schnellste Frau war wie im vergangenen Jahr Jeannine Piazzalunga vom May Running Team. Die Horheimerin gewann in 42:36 Minuten vor Evi Polito (LG Hohenfels/43:14) und Claudia Kehl (May Running Team/44:35).

Video: Welte, Gerd

„Schon beim Klettgau-Lauf vor einem Jahr und beim Lauf in Schaffhausen hat er mich geschlagen“, nahm Flum die Sache im Ziel ganz locker. Etwa bei Rennhälfte musste er Walther ziehen lassen, der seinen Vorsprung bis zum Schluss auf mehr als eine halbe Minute vergrößerte. Flum selbst war zunächst auch hinter Estelberglauf-Sieger Tobias Herrmann, schloss aber bis zur vorletzten Zielpassage zu ihm auf, ehe er ihn auf den letzten Metern noch abschüttelte.

Video: Welte, Gerd

Ihren dritten Sieg in Waldshut feierte Jeannine Piazzalunga. Sie nahm das Heft schon zu Beginn in die Hand. Nur Evi Polito hielt sich lange in Sichtweite, ehe auch sie abreißen lassen musste.

Küsschen: Franz Kimmel und Kurzlauf-Siegerin Heidi Sengül (beide LG Hohenfels). | Bild: Welte, Gerd

Beim Kurzlauf über zwei Runden siegten Heidi Sengül von der LG Hohenfels und Daniel Groß von der LG Steinlach-Zollern, der in Waldshut wohnt und als Lehrer im Hochrhein-Gymnasium unterrichtet.

Happy: Der Waldshuter Daniel Groß (LG Steinlach) gewann den Kurzlauf. | Bild: Welte, Gerd

Sengül benötigte 23:33 Minuten für die fünf Kilometer lange Strecke, Groß schaffte die Distanz in 18:34 min.

Video: Welte, Gerd

Die Schüler-Läufe gewannen Sara Polito und Tim Reckermann (beide LG Hohenfels). Der VfB Waldshut freute sich über mehr als 250 Athleten.