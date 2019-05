Verbandsliga, A-Junioren

PTSV-Jahn Freiburg – SG RW Weilheim 2:3 (1:2). – Tore: 0:1 (13.) Mitkidis, 0:2 (15.) Peric, 1:2 (28.) Hantke, 2:2 (50.) Grass, 2:3 (65./FE) Peric – SR: Dennis Häringer (Umkirch). – Z.: 300.

Die U19-Junioren der SG Rot-Weiss Weilheim hatten am letzten Spieltag beim ebenso stark abstiegsgefährdeten PTSV-Jahn Freiburg ein „Finale“ gegen den Abstieg vor der Brust. Nur ein Sieg würde der bis dahin punktgleichen Elf den Verbleib in der Verbandsliga sichern.

Führungstreffer: Aggelos Mitkidis leitete mit seinem Tor den 3:2-Sieg der SG RW Weilheim im Spiel der U19-Verbandsliga beim PTSV Jahn Freiburg ein. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Von Beginn an machten die Weilheimer vor großer Kulisse an der Freiburger Fußballmeile das Spiel und setzten die Hausherren früh unter Druck. Immer wieder tauchten sie gefährlich vor Jahn-Torhüter Felthaus auf. Aggelos Mitkidis setzte sich im Strafraum durch und traf zur 1:0-Führung (13.). Das starke Offensiv-Pressing zwang den Gastgeber immer wieder zu Fehlern und schon zwei Minuten später schlug Torjäger Lukas Peric zu. Er war nach gutem Anlaufen in Szene gebracht worden und verwandelte zum hoch verdienten 2:0.

In der Folge forderteen die hohen Temperaturen ihren Tribut. Die Weilheimer Elf ließ sich immer mehr zurück fallen, verlor Spielanteile. Nach einem sehenswerten Spielzug erzielte Hantke den Anschluss zum 1:2 (28.).

Torjäger: Zum 3:2-Sieg beim PTSV Jahn Freiburg steuerte der auch öfter in der Bezirksliga eingesetzte Lukas Peric zwei Treffer bei und erzielte damit 22 Verbandsliga-Tore für die SG RW Weilheim. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Im zweiten Abschnitt taten sich die Weilheimer zunächst schwer, kassierten nach fünf Minuten prompt das 2:2 durch Grass. Jetzt fanden die Weilheimer wieder besser ins Spiel. Lukas Peric bekam nach einem Foul an ihm im gegnerischen Strafraum die Chance zum Strafstoß. Eiskalt verwandelte er den Ball zum 3:2-Siegtreffer und seinem 22. Saisontreffer.

Kurz vor Schluss verpasste Leon Denz nach einem sehenswerten Spielzug knapp die endgültige Entscheidung. Mit einer mannschaftlich starken Leistung wurde das wichtige Spiel gewinnen und im Anschluss der den Verbleib in der Verbandsliga ausgiebig gefeiert. „Wir haben es geschafft die Hausherren mit einem Offensiv-Pressing zu überraschen. Das haben die Jungs sehr gut umgesetzt. Ab Mitte der ersten Hälfte wurden die Gastgeber besser, es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Mein Team hat sich nach einer schwierigen und durchwachsenen Saison doch noch belohnt“, so Trainer Fabian Schäfer.