Regionalsport Hochrhein vor 3 Stunden

Lukas Peric: „Ich will beim Freiburger FC ins Oberliga-Team aufrücken“

Lukas Peric (19) aus St. Blasien hat sich beim FC RW Weilheim verabschiedet und beim Freiburger FC unterschrieben. Zur Zeit spielt er wegen der knappen Vorbereitung noch in der Reserve in der Landesliga, will sich aber fürs Oberliga-Team empfehlen