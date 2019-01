von SK

Leichtathletik: - Lukas Kerzendörfer vom TuS Lörrach-Stetten zählt im Leichtathletik-Bezirk Oberrhein zu den größten Nachwuchshoffnungen. Das bewies er mit seinem Auftritt bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Altersklasse U20 im Sindelfinger Glaspalast. Im Weitsprung verbesserte er seine Bestweite um elf Zentimeter auf 7,10 Meter und erfüllte so die Norm für die Deutschen Junioren-Meisterschaften, die am 24. Februar auch in Sindelfingen stattfindet. Zudem sicherte er sich den Titel des U20-Landesmeisters. Trainerin Regina Geissler freute sich auch über die Leistung des Bad Säckingers Kevin Denz. Dieser wurde nach langer Wettkampfpause mit einem Satz auf 5,92 Meter Siebter.