Leichtathletik: – Luca Völkle aus Murg feierte gemeinsam mit seinen Teamkollegen Florian Röser und Pauk Snehotta vom TV Konstanz bei den baden-württembergischen Crosslaufmeisterschaften in Stockach den Mannschaftssieg auf der langen Strecke über 8650 Meter. Röser wurde Zweiter in 29:43,2 Minuten, eine Sekunde hinter Frederik Henes (USC Freiburg). Snehotta lief in 30:58,1 Minuten auf Rang zehn. Luca Völkle steuerte Platz 14 mit 31:41,3 Minuten bei.