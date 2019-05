von unserer Redaktion

Leichtathletik: – Ceren Bayram (TV Bad Säckingen) und Luan Kummle (TV Wehr) verfügen über große Qualitäten im Blockwettkampf. Das bewiesen sie bei der Bezirksmeisterschaft in Höllstein. Sie lieferten mehrere persönliche Bestleistungen ab und verbesserten je zwei Bezirksrekorde.

Rekord: Ceren Bayram vom TV Bad Säckingen stellte ebenfalls einen Bezirksrekord auf. | Bild: Scheibengruber, Matthias

So überbot Bayram im Wurf-Block der W13 mit 2447 Punkten die Bestmarke ihrer Vereinskollegin Melina Huber (2380). In drei Disziplinen stellte die Bad Säckingerin persönliche Rekorde auf: über 75 Meter (10,37 Sekunden) und 60 Meter Hürden (10,02 s) sowie im Weitsprung (4,94 m). Es waren neben dem Kugelstoßen (8,97 m) drei der vier Bestwerte ihrer Konkurrenz, im Diskuswurf (22,60m) war sie auf Rang zwei notiert. Im Sprint/Sprung-Block der M13 knackte Luan Kummle den Bezirksrekord von Jason Kelz (LG Hohenfels/2447), sicherte sich mit 2533 Zählern den Titel. Wie Bayram erzielte auch der Wehrer in drei Disziplinen Bestleistungen, dies über 75 Meter (9,87 s), im Weitsprung (5,54 m) und im Speerwurf (25,93 m). Seine Marken über 75 Meter und im Weitsprung stellten ebenso den Bestwert seiner Konkurrenz dar wie über 60 m Hürden (10,09 s) und im Hochsprung (1,52 m). Simon Klein (TV Schwörstadt) im M14-Lauf sowie Luk Meyer (TV Rheinfelden) im M13-Wurf siegten mit nur drei Punkten Vorsprung, mit fünf Zählern lag Charlotte Lettau (LG Hohenfels/Wurf W15) vorn.

Erfolgreichster Verein war die LG Hohenfels mit neun Titeln vor dem TuS Lörrach-Stetten (4) und dem TV Wehr (3), der zudem die W14-Teamwertung gewann. Zwei Meister stellten der TV Rheinfelden und der TV Bad Säckingen, einen der TV Schwörstadt.

Weitere Sieger: Block Spring/Sprung: Jupp Kögel (M15), Nora Rotkamm (W15), Pascal Rafiq (M14/alle LG Hohenfels), Lauf: Valerie Bückel (W14), Vanessa Krane (W13, TV Wehr), Niklas Krippner (M12/TV Rheinfelden), Vella Eliana (W12); Lauf: Luca Weber (M13/beide LG Hohenfels), Alicia Fischer (W13/TV Bad Säckingen), Laura Queyreau (W12); Wurf: Aline Schmidt (W14/beide LG Hohenfels), Luk Meyer (M13/TVR), Timo Lutze (M12/LGH), Luana Heerdegen (W12/TV Wehr).