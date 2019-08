Regionalsport Hochrhein SV 08 Laufenburg schenkt dem FSV Rheinfelden ein halbes Dutzend ein Das könnte Sie auch interessieren

SBFV-Rothaus-Pokal: – Eine Woche vor Saisonbeginn testet Landesliga-Aufsteiger SV 08 Laufenburg nochmals seine Form. In der ersten Runde des Südbadischen Rothaus-Pokals erwartet die Mannschaft von Trainer Michael Wasmer den Verbandsligisten FC Auggen. „Da müssen wir sicher alles raushauen, wenn wir eine Runde weiter kommen wollen“, weiß Wasmer.

Michael Wasmer, Trainer SV 08 Laufenburg: „Gegen den FC Auggen müssen wir sicher alles raushauen, wenn wir eine Runde weiter kommen wollen.“ | Bild: Jürgen Rudigier

Der Lohn für einen Sieg und damit den Einzug in die zweite Runde wäre groß. Gegner wäre nämlich am Mittwoch, 28. August, der Regionalligist Bahlinger SC, der sich am Mittwochabend beim FV Lörrach-Brombach nach zähem Beginn doch noch mit 5:1 (1:1) durchgesetzt hat. „Ein Spiel gegen den Bahlinger SC wäre natürlich eine Riesensache“, so Wasmer.

Ein bisschen Abschiedsstimmung wird sich am Samstag um 15.30 Uhr im Laufenburger Waldstadion breit machen, bestreitet Sandro Knab doch sein letztes Spiel im Dress der Null-Achter, für die er fünf Jahre lang aktiv war. Nach dieser Partie wird der 25-jährige Weilheimer die Vereinsfarben wechseln und bei der U21 der Grasshopper Zürich versuchen, sich für deren Profi-Team zu empfehlen.

Wieder ins Laufenburger Team zurück stößt nach seinem Urlaub Angelo Armenio, während seine Sturm-Kollegen Bujar Halili und Sandro D‘Accurso noch fehlen. Das Tor wird wieder Diego Gonzalo Cambero hüten.