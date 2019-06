U17-Bikerinnen glänzen bei den Landesmeisterschaften in Böhringen. U19-Biker Miron Lipp fährt auf den dritten Platz. Lars Reiniger aus Wehr fährt beim UCI-Marathon in Polen auf Platz 20 und hat damit die WM-Norm erfüllt. Janine Schneider aus Lottstetten wird Zweite beim Ortlerbike Marathon in Glurns/Südtirol