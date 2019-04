von Jürgen Müller

Tennis: (jümü) Äußerst knapp scheiterte der an eins gesetzte Leon Back vom TC RW Tiengen bei den offenen Bezirksmeisterschaften des Bezirks Schwarzwald-Bodensee. Im Achtelfinale verlor Back gegen Maximilian Scheiter vom Rochusclub Düsseldorf im Match-Tiebreak mit 7:5, 3:6 und 9:11. Die Konkurrenz bei den Männern A gewann Bastian Gross vom TC Kollnau-Gutach durch einen Finalsieg in zwei Sätzen gegen Patrick Schön vom TC Markdorf. In Runde eins erwischte Emanuel Lüber (TC RW Tiengen) ebenso das Aus wie Sandra Bercher (TC Eggingen) im Turnier der Frauen A. Siegerin wurde Rebeka Kern vom TC Bernhausen.

Zweiter: Wolfgang Berndt (TC Küssaberg) kam bis ins Finale. | Bild: Müller, Jürgen

In den Altersklassen schrammten zwei Spieler aus unserer Region nur knapp am Titelgewinn vorbei. So unterlag Michael Misseler vom TC Bonndorf erst im Finale der Männer 50 gegen Manfred Nock vom TC Baden-Baden mit 3:6 und 3:6. Auch Wolfgang Berndt vom TC Küssaberg musste sich erst im Endspiel der Männer 70 Walter Hertenstein (TA TSV Eschach) mit 2:6, 6:3 und 3:10 geschlagen geben.

Die Spiele auf den Anlagen des TC Moos, TC Rebberg Radolfzell und TC Singen mussten mehrfach wegen Regens unterbrochen werden. Viele Finals wurden in die Singener Halle verlegt.