Fußball-Bezirksliga: – Der SV Jestetten feiert im nächsten Jahr seinen 100. Geburtstag und startet somit im Juli mit einem neuen Trainer ins Jubiläumsjahr. Lars Müller (36) wird zur Saison 2019/20 die Nachfolge von Michele Masi (45) antreten. Masi hatte im November 2018 trotz gültigen Vertrages bis 2020 seinen Rücktritt zum Saisonende erklärt: "Der Grund ist weder beim Verein noch bei der Mannschaft zu suchen. Aber ich habe mehr und mehr das Gefühl gespürt, dass es an der Zeit ist, etwas zu verändern." Der SV Jestetten belegt aktuell mit 27 Punkten den siebten Tabellenplatz und startet am 10. März beim SV Buch ins neue Fußballjahr.

Lars Müller greift nach einjähriger Pause wieder ins Geschehen ein und übernimmt beim SV Jestetten seinen zweiten Trainerposten. Nach seinem Wechsel im Winter 2012 vom FC Zell nach Weilheim hatte er dort seine zweite sportliche Heimat gefunden habe: "Zunächst war ich als Torhüter im Einsatz, danach für ein Jahr als Co-Trainer von Michael Hägele."

Kurz vor Ende der Saison 2013/14 trat Hägele zurück und Müller übernahm das Team. In der Folge musste Müller mit der Weilheimer Elf im Sommer 2017 den Abstieg aus der Bezirksliga verarbeiten. Das war ihm gut gelungen, denn nur ein Jahr später kehrte das Team vom Nägeleberg als Meister zurück.

Für Lars Müller war das nach vierjähriger Tätigkeit der ideale Zeitpunkt, sein Traineramt beim FC Rot-Weiß Weilheim niederzulegen und an Dietmar Knab zu übergeben: "Ich hatte eine tolle Zeit mit dem Verein und der Mannschaft. Aber ich brauche jetzt mal eine Pause vom Fußball", sagte er vor Jahresfrist dem SÜDKURIER.

Michele Masi hatte den SV Jestetten im Sommer 2014 nach dem Abstieg aus der Bezirksliga von Josef Nowak übernommen. Aktuell ist er nach Michael Schenker, der seit über sieben Jahren beim FC Wehr im Amt ist, der dienstälteste Trainer der Liga. Bereits im ersten Jahr gelang Masi mit dem Team als souveräner Meister, sechs Punkten Vorsprung auf Vizemeister SV 08 Laufenburg II, die Rückkehr in die Bezirksliga.

In den bisherigen drei Spielzeiten wurde die Punkteausbeute stets gesteigert. Platz acht mit 41 Zählern im Aufstiegsjahr folgten zwei fünfte Platz mit 48 Punkten und zuletzt mit 57 Punkten. Zudem erreichte Masi mit zwei Mal in Folge das Finale um den Rothaus-Bezirkspokal, blieb dort aber ohne Glück. Der Niederlage 2017 in Fahrnau gegen den FC Tiengen 08, folgte im vergangenen Sommer in Bergalingen nach einem dramatischen Spielverlauf die Niederlage im Elfmeterschießen gegen den TuS Efringen-Kirchen.