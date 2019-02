Video: Scheibengruber, Matthias

Schongang: Weil sie mitten in Crossfit-Wettkämpfen steht, riskierte Lisa Eble vom SV 08 Laufenburg nicht zuviel, wurde aber dennoch Punktbeste mit 86 Zählern. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Gewichtheben: – Nur kurz haben die sieben wackeren Gewichtheberinnen und -heber des SV 08 Laufenburg mit dem Schicksal gehadert. Knapp verloren ist eben auch verloren. Das Duell um die Tabellenspitze der Landesliga Süd ging mit 347,0:342,0 Punkten an den Gast von der Ostalb. Schon bei der Ergebnisverkündigung huschte manchem Athleten bereits wieder ein Lächeln übers Gesicht. Schließlich hatte die Laufenburger Mannschaft an ihrem Teamrekord gekratzt und blieb unterm Strich nur sechs Punkte darunter.

Der SGV Oberböbingen hatte vor allem im Reißen einen komfortablen Vorsprung heraus geholt und sich damit eine fast optimale Ausgangslage im Kampf um den Meistertitel verschafft. Wenn in drei Wochen der WFC Nagold in Oberböbingen antritt, muss er sich warm anziehen: "Da stehen dann 200 Zuschauer hinter uns", freute sich Trainer Klemens Kluge auf den entscheidenden und finalen Wettkampf: "Wir haben eine junge Mannschaft und wollen durchaus in die Oberliga."

Diesen Sprung muss Tobias Strittmatter für dieses Jahr abhaken: "Schade, dass es nicht gereicht hat", war er nur bedingt enttäuscht und richtete den Blick bereits in die Zukunft: "Jetzt schauen wir, dass wir ein, zwei Verstärkungen bekommen und greifen nächstes Jahr wieder an." Die Oberliga ist und bleibt das Ziel der Laufenburger Heber.

Die Mannschaft präsentierte sich vor übersichtlicher Kulisse (Strittmatter: "Ich habe mit viel mehr Zuschauern gerechnet") als gewachsene Einheit. Den Rückstand von 16,5 Punkten aus dem Reißen hätten die Gastgeber im Stoßen fast wett gemacht, holten effektiv nur fünf Punkte zu wenig – ein paar Kilo, mehr nicht. So entschied der SGV Oberböbingen auch die Zweikampfwertung für sich und schob sich an den Null-Achtern vorbei auf Platz eins.

Gleich vier Rekorde ließen die Gastgeber in dem hochklassigen Wettkampf purzeln. Somit wirkte sich Lisa Ebles eher verhaltene Auftritt kaum im Endergebnis aus. Die 28-jährige Eimeldingerin setzt ihre sportliche Priorität auf das vielseitige Crossfit und steht derzeit in einer Wettkampfphase, die eigentlich kein Gewichtheben vorsieht.

Schon deshalb atmete Strittmatter bereits vor dem Wettkampf tief durch: "Lisa hatte es nicht auf ihrem Plan, an die Hanteln zu gehen. Ich bin heilfroh, dass sie uns dennoch unterstützt hat." So verzichtete Lisa Eble sowohl im Reißen als auch im Stoßen auf ihre dritten Versuche. Obwohl sie nicht alles auf die Stange packte, war sie dennoch einmal mehr fleißigste Punktesammlerin und steuerte 86 der 342 Laufenburger Zähler bei.

Mit 81 Relativpunkten gelang Nachwuchsheberin Leonie Stöcklin ein mehr als achtbares Resultat. Die 16-Jährige knackte mit 51 Kilo im Reißen ihren persönlichen Rekord und blieb mit 64 Kilo im Stoßen nur knapp unter ihrer Bestleistung. Der ein Jahr ältere Max Hilbert legte ebenfalls eine überzeugende Leistung auf die Bretter. Sowohl 82 Kilo im Reißen als auch die 100 Kilo im Stoßen hatte er zuvor nie gestemmt: "Dabei war es nur ein Test für die anstehende Einzel-Wettkämpfe", übte er sich in Bescheidenheit. Zumindest persönlichen Saisonrekord ließ der von Sohnemann Lukas lautstark angefeuerte Routinier Andreas Albiez mit 90 Kilo im Stoßen für sich notieren.

Welch großer Team- und Kampfgeist in der Laufenburger Staffel steckt, bewiesen die weiteren drei Heber. Alexander Gruner stellte sich der Herausforderung im Reißen und brachte 65 Kilo zur Hochstrecke. Im Stoßen rückte Daniel Stiller für ihn in die Mannschaft und steuerte mit 88 Kilo weitere 24,5 Punkte bei. Johannes Böhler hatte im Reißen – nach 96 Kilo im zweiten Versuch – final großes Pech. Die zwei Zentner schwere Hantel rutschte ihm beim Anheben einen Tick zu weit nach hinten: "Ursprünglich hatte ich befürchtet, mich dabei am Ellbogen verletzt zu haben", war Böhler zunächst mit Kühlpacks zu sehen. Dann aber vergaß er den Schmerz, steigerte sich im Stoßen von 116 Kilo im ersten Versuch auf das persönliche Rekordgewicht von 124 Kilo, was ihm stolze 43 Punkte einbrachte.

