Fußball-Landesliga: – Etwas Bewegung ist in den Kader des FSV Rheinfelden gekommen. Das auf einem Abstiegsplatz – Rang 13 mit 21 Punkten – überwinternde Team der Spielertrainer Marc Jilg und Anton Weis bekommt zwei erprobte Offensivspieler, die am 9. März zum Jahresauftakt beim drei Punkte besseren SV Ballrechten-Dottingen für den Club auflaufen dürfen.

Ein alter Bekannter ist dabei Stürmer Giuseppe Catanzaro aus Bad Säckingen. Der 30-Jährige stand zuletzt im Aufgebot des Bezirksliga-Spitzenreiters SV 08 Laufenburg, wurde allerdings nur noch in der 2. Mannschaft aufgeboten. "Wenn er fit ist und sich in den Dienst der Mannschaft stellt, ist er eine großartige Verstärkung", so FSV-Sportchef Joachim Sperker: "Giusi ist ein Stürmer, der weiß wo das Tor steht und dorthin geht, wo es weh tut."

Gerne erinnert sich Sperker an das zweite Jahr von Catanzaro, der zwischen 2013 und 2016 schon einmal beim FSV Rheinfelden engagiert war: "Nach unserem Aufstieg im Sommer 2014 at er 19 Tore in 19 Spielen erzielt", erhofft sich der Funktionär, dass Catanzaro jene Leistungen zumindest wieder andeuten kann.

Nach diesem Höhenflug hatte Catanzaro lange Zeit auch mit Verletzungen zu kämpfen und wechselte in der Winterpause 2016/17 zu AS Timau Basel. Von dort ging er in der Saison 2017/18 für ein halbjähriges Gastspiel zu T.I.G. Bad Säckingen in die Kreisliga B. Vor seinem Wechsel nach Rheinfelden im Sommer 2013 war Catanzaro unter anderem beim SV Weil und beim FC Wehr aktiv.

Nach Stationen als Jugendspieler beim VfR Rheinfelden, SV Nollingen und SV Weil kehrt Michael Aselborn kurz vor seinem 20. Geburtstag in seine Heimatstadt zurück. Aselborn verzeichnete in dieser Saison als Aktiver vier Einsätze in der Bezirksliga-Elf des SV Weil und wechselt nun zum FSV Rheinfelden.

Als routinierte Verstärkung der Reserve-Elf in der Kreisliga B sieht Sperker die Rückkehr von Marco Leuter (32), der sein Gastspiel beim SV Schwörstadt beendet hat.

Abgemeldet hat sich – mit noch unbekanntem Ziel – Simon Kleiner (26), der aus beruflichen Gründen kürzertreten will: "Er reißt eine Lücke in den Kader. Schade, dass es nicht mehr geht", so Sperker über den Abwehrspielr, der 2015 vom SV Weil gekommen war.

Ebenfalls abgemeldet hat sich sich CiroDiFeo. Der 23-jährige Abwehrspieler war vom SV Nollingen im Sommer gekommen, spielte allerdings nur zwei Mal in der "Ersten". Vor seinem Wechsel nach Nollingen war Di Feo beim SV Herten, dem er sich zur Rückrunde wieder anschließt.