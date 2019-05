Leichtathletik: – Ein paar Tage Urlaub hat er sich nehmen müssen. Hartwig Potthin, der Chef-Organisator der LG Hohenfels, hatte auch für den 35. Schluchseelauf, genauso wie die vielen ehrenamtlichen Hohenfelser Helfer, allerhand zu tun. Mit Deutschem Roten Kreuz, Feuerwehr und Polizei wird alles getan, dass das große Laufereignis im Südschwarzwald auch am Sonntag wieder zu einem sportlichen Genuss werden kann.

„Wir werden wohl mit Nachmeldungen wieder auf etwa 4500 Teilnehmer kommen“, sagt Potthin. Das ist die Gesamtzahl einschließlich Walkerinnen und Walker sowie des Nachwuchses beim Junior-Cup. Potthin: „Damit liegen wir wieder im Schnitt der vergangenen Jahre.“

Der Startschuss für das erste Feld beim „Klassiker“ über 18,2 Kilometer um den Schluchsee fällt um 10.10 Uhr. Dieser Lauf ist auch der zweite von vier Läufen der „May Running Series“, in deren Wertung später noch der City-Lauf in Waldshut am 22. Juni und der Klettgaulauf am 19. Juli einfließen wird. Gemeldet für diesen Hauptlauf haben schon die Siegerin und der Sieger des vergangenen Jahrs.

Dabei sein wird also Stefanie Doll vom SV Kirchzarten, Tochter von „Mister Schluchsee„, Charly Doll, der auch dieses Mal wieder die Nummer 1 trägt und bisher keinen Schluchseelauf ausgelassen hat. Stefanies Bruder Benedikt Doll, Biathlon-Weltmeister von 2017 und Olympia-Medaillengewinner, nutzte den Schluchseelauf 2018 zum Training. Gemeldet hat er noch nicht.

Seine Schwester knackte 2018 mit einer Zeit von 1:07:35 Stunden ebenso den Rekord am Schluchsee wie Benedikt Hoffmann von der TSG Heilbronn vor zwei Jahren (59:13 min). Hoffmann machte vor einem Jahr das Triple perfekt, siegte drei Mal nacheinander. Am Dienstagabend gab er Potthin Bescheid, dass er am Sonntag wieder startet.

Gemeldet haben auch der Laufenburger Omar Tareq, der zuletzt bei der Halbmarathon-DM in Freiburg überzeugte und 2018 als Zweiter ins Ziel kam, und Florian Adami (TV Riegel), der Vierte von 2018. Auch der zweimalige Schluchseelauf-Sieger Felix Köhler aus Bad Säckingen, der mittlerweile Duathlet ist, startet. Dagegen fehlen der Grießener Pekka Roppo und die Tiengenerin Evi Polito noch auf der Meldeliste.