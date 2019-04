von Stephan von Schneyder

Kunstrad: (sk) Anika Papok und Anna-Sophia von Schneyder vom RV Lottstetten haben die erste Hürde auf dem Weg zur Junioren-Europameisterschaft in Geipoldsheim/Frankreich beim 1. Junior-Masters in Randersacker genommen. Mit 114,2 und 120,38 Punkten gewann der Lottstetter Zweier die ersten beiden der insgesamt sechs Qualifikationen für die EM. Am Ende hatten sie einen großen Vorsprung vor dem Duo Zahn/Zörner (Erlenbach) und Becker/Stapf (Mönchberg). In der EM-Qualifikation führen sie mit 234,58 Punkten. Zahn/Zörner haben 196,82 auf dem EM-Konto und Becker/Stapf 173,18 Punkte. Nur ein Paar darf Deutschland bei der EM vertreten.

Beim ersten Durchgang in Randersacker fuhren die Lottstetterinnen zunächst gewohnt sicher, leisteten sich dann aber eine Unsicherheit und einen Doppelsturz bei einer Übung. Von 128,4 eingereichten Punkten fuhren sie 114,2 heraus und hatten noch immer einen Vorsprung von 13 Punkten auf die Konkurrenz. Beim zweiten Durchgang gaben Papok/von Schneyder eine fehlerfreie Vorstellung ab, fuhren 120,38 Punkte heraus und distanzierten die Zweitplatzierten um fast 25 Punkte.

Das nächste Junior-Masters ist in zwei Wochen in Wölfersheim. Kommendes Wochenende steht der BW-Cup in Unterweissach auf dem Programm.