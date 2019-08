Fußball-Kreisliga A, West: – Was für ein Kracher am 2. Spieltag: Die beiden Bezirksliga-Absteiger und ausgewählten Mitfavoriten für den Titel treffen aufeinender. Der FC Wehr hat Heimrecht gegen den SV Weil II. Beide Teams starteten eher mäßig. Der FC Wehr holte beim 2:2 in Degerfelden wenigstens einen Punkt. Die Weiler Reserve verlor im heimischen Nonnenholz gegen den FC Hauingen mit 1:2.

Damit ist klar: Beide Teams wollen den ersten Sieg, um nicht gleich ins Hintertreffen zu geraten. Besonders der FC Wehr. Er will sich vor eigenem Publikum im Frankenmattstadion beweisen. Im Auftaktspiel beim FV Degerfelden verhinderten die Wehrer nach einem 0:2-Rückstand gerade noch so einen Fehlstart. Bastian Kühne und Marc Seger bescherten dem Absteiger noch einen Punkt.

Der FC Wehr trifft sicher auf einen entschlossenen Gegner, der seine Startniederlage wett machen will. Aber die Wehrer haben noch gute Erinnerungen an die vergangenen Bezirksliga-Saison, als sie beide Partien gewannen, 3:1 im Hin- und 2:1 im Rückspiel. Sechs Punkte, die doch nicht zum Ligaverbleib reichten. Die Karten werden neu gemischt, die beiden Partien sind längst vergessen.

Spielertrainer Patrick Streule wird sich maßlos geärgert haben. Stand sein FV Degerfelden doch schon so dicht vor dem Coup. Das wäre mal ein andere Start als in den vergangenen Jahren gewesen. Vielleicht hätte er vor dem Spiel ein Remis unterschrieben. Hinterher, nach einem 2:0-Vorsprung, kann er natürlich nicht ganz zufrieden sein. Beim TuS Binzen erwartet den FVD eine schwere Aufgabe.

Ähnlich erging es Trainer Jürgen Mair vom Aufsteiger SV Eichsel. Gegen den SV Todtnau lagen die ersten drei Punkte bereits auf dem Tablett. Auch die Eichsler brachten den Vorsprung nicht über die Zeit und mussten sich schließlich mit einem Zähler zufrieden geben. Immerhin. Mit der Gewissheit mithalten zu können, fährt der Aufsteiger zum FC Huttingen, der beim FC Hausen mit 2:5 verlor. Die Eichsler wittern ihre Chance auf einen Sieg.

Nach der Enttäuschung des verpassten Aufstiegs schlitterte der TuS Stetten gegen den FC Steinen-Höllstein in eine Niederlage. Ein schlechter Start. Allerdings zählen die Steinener zu den Mitfavoriten im Kampf um den Titel. So heißt es beim TuS erst einmal: Es ist noch nichts passiert. Trotzdem wollen die Lörracher um Spielertrainer Sascha Müller das Verlorene wieder reinholen. Beim SV Todtnau müssen drei Punkte her.