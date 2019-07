von Kristoff Meller

Radsport: – Eine frühe Flucht und ein starkes Team im Rücken waren das Erfolgsrezept für den Sieg von Kevin Vogel (Team Belle Stahlbau) am Samstagabend im Elite-Rennen des RSV-Radkriteriums mit Start und Ziel am Oberrheinplatz. Die 63. Auflage wurde ansonsten vom Gedenken an den im vergangenen Jahr bei einem Radunfall verstorbenen Vorsitzenden Alois Stöcklin überlagert.

Vor einem Jahr hatte er an Ort und Stelle noch seinen 70. Geburtstag mit einem Plauschrennen gefeiert, nun wurde dem langjährigen Hauptorganisator Alois Stöcklin mit einer Schweigeminute am Rande des Hauptrennens gedacht. Sprecher Sebastian Hautli würdigte im Laufe des Renntages außerdem immer wieder das Rheinfelder „Radsportidol“ und seine Leistungen für den Sport sowie die Stadt. „Ich kann dem RSV nur ein Kompliment machen, dass er dieses Rennen weiterführt, das wäre in Alois Sinne“, sagte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und sicherte als Stadt die weitere Unterstützung zu: „Wir stehen auf das Radkriterium.“

Dieses verlief auch unter der Leitung des erst im Februar als neuen Vorsitzenden gewählten Ralf Bär und seinem Stellvertreter Eberhard Sutter fast reibungslos. Nur ein heftiges Gewitter wenige Runden nach Beginn des Seniorenrennens zwang die Führungsspitze zum vorübergehenden Rennabbruch. Heftige Sturmböen hatten Absperrgitter auf die Strecke geblasen und sogar der Zielbogen war umgefallen.

Als sich das Unwetter verzogen hatte, wurde nach Rücksprache mit den Fahrern entschieden, das Rennen nicht mehr neu zu starten, sondern den Zwischenstand nach zwölf gefahrenen Runden als Endergebnis zu werten. So durfte mit Christian Emminger (VC Basilisk) ein alter Bekannter den obersten Podestplatz erklimmen. Zweiter wurde Matthew Lee Franks (RIG Vorderpfalz) vor Tobias Gdanietz (RSV Haltingen).

Dadurch konnte das folgende gemeinsame Rennen der Junioren und Amateure noch fast pünktlich gestartet werden. Bei den Junioren hatte am Ende Ron Simon Niestroj (VC Singen) die Nase vorne, bei den Amateuren setzte sich Denis Bojarkin (RSC Donaueschingen) mit deutlichem Punktvorsprung durch. Mountainbiker Niklas Grobert vom RSV Niederhof (Freiburger Pilsener Merida Team) belegte Rang vier vor Biker Lukas Kornberger vom VBC Waldshut-Tiengen. Bester Rheinfelder Fahrer wurde Hannes Harz auf Platz 17.

Feuertaufe bestanden: Vorsitzender Ralf Bär (links) und sein Stellvertreter Eberhard Sutter vom RSV Rheinfelden meisterten die Herausforderung des 63. Kriteriums und ernteten viel Lob für ihre Organisation. | Bild: Kristoff Meller

Noch größer war der Abstand zwischen Erst- und Zweitplatziertem im Elite-Rennen über 78 Kilometer um den Preis der Stadt Rheinfelden, da Kevin Vogel einen Großteil des Rennens als Einzelzeitfahren bestritt. „Vielleicht habe ich nicht so viel Kraft gebraucht, weil ich kleiner und damit aerodynamischer bin“, scherzte Kevin Vogel, nachdem er die Siegerschleife für seinen Parforceritt von Ralf Bär entgegen genommen hatte. Dann schob der ehemalige Militär-Europameister aus Hessen aber nach: „Das war schon ziemlich hart heute.“

Doch nicht nur die starke Flucht nach vorne, die 13 Runden vor Schluss mit der Überrundung des Feldes gekrönt wurde, verhalfen Vogel zum Sieg. Seine erfahrenen Kollegen des Teams „Belle Stahlbau“, das bis 2018 noch „Racing Students“ hieß, kontrollierten das kleine Hauptfeld und verhinderten so eine wirklich organisierte Aufholjagd. Das manifestierte sich auch im Kampf um den zweiten Platz, den sich Vogels Teamkollege Marcel Fischer sicherte. Dritter wurde Hermann Keller (Team Embrace The World).

Lokalmatador: Auf ungewohntem Terrain bewegte sich Mountainbiker Tim Meier, der – mangels Konkurrenz – Bezirksmeister beim Rheinfelder Kriterium wurde. | Bild: Kristoff Meller

Der RSV-Lokalmatador im Hauptrennen, Tim Meier, präsentierte sich ebenfalls in starker Verfassung auf ungewohntem Terrain. Das Mitglied des Mountainbike-Nationalkaders machte auf der Straße eine gute Figur und behauptete sich – wenn auch punktlos – im Hauptfeld auf Rang 12. Ganz nebenbei sicherte sich Meier mangels Konkurrenz den Bezirksmeistertitel.

Zum Auftakt des langen Renntages, der auch ein Jedermann- und ein Handbiker-Rennen umfasste, waren zuvor gleich vier Klassen zusammen auf den 1,3 Kilometer langen Rundkurs gestartet. Bei der Frauen-Elite sicherte sich Annika Teschke (Wiawis Racing Team) den Sieg vor Lisa Kromm (Team Baden-Forchheim) und Jasmin Rebmann (Team Belle Stahlbau).

Schnellste Jugendliche war Laura Wolf (RSV Achkarren), einzige Juniorin im Feld Ina-Marie Teschke (RV Merdingen). In der männlichen Jugend lieferten sich Cedric Abt (RC Pfullendorf) und Matteo Groß (RV Reute) ein spannendes Duell mit dem besseren Ausgang für Abt.