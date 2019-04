Fußball-Landesliga: – Während der FC Tiengen 08 als Vorletzter zu ungewohnter Zeit am Samstag um 16.15 Uhr das Schlusslicht FC Emmendingen erwartet, spielt der FSV Rheinfelden (13.) am Sonntag bei den SF Elzach-Yach (10.).

In den vergangenen drei Spielen hat der FC Tiengen 08 als fast sicher feststehender Absteiger zwar gute Vorstellungen abgegeben, aber dennoch Niederlagen kassiert. Gegen den FC Emmendingen soll das anders werden. Der Tiengener Trainer Oliver Neff macht sich nichts vor: "Gegen den Tabellenletzten zählt nur ein Sieg."

Neff, der sich nicht mehr so sehr an der Tabelle orientieren will, hatte trotz der Niederlage zuletzt beim FSV Rheinfelden viel Freude, dass seine Männer gegen Ende der Partie noch einmal Druck aufbauen konnten und nahe am Remis waren. Das zeige ihm, dass Kondition und Moral in Ordnung seien.

Gegen den FC Emmendingen hoffen die Tiengener auf eine Rückkehr des lange verletzten Tomas Masek, der trainiert hat und in den Kader stößt. Auch Stelios Dimitriadis wird wieder dabei sein. Dafür wird Danilo Leggio aus beruflichen Gründen aussetzen.

Der FSV Rheinfelden hat sich zuletzt beim 4:3-Sieg gegen den FC Tiengen 08 schwer getan. Das hat FSV-Trainer Marc Jilg nicht gefreut. Vor allem ärgerten ihn die vier Gegentore. Jilg: "In Elzach soll bei uns wieder mal die Null stehen." Sein Team müsse nachlegen, wenn es die Abstiegsplätze verlassen wolle. Mit einem Sieg könnten die Rheinfelder sogar an den SF Elzach-Yach vorbei ziehen.

Zu einem Kurzeinsatz kam zuletzt Marco Beltrani, der wieder im Kader ist. "Er ist ein wichtiger Mann für uns", freut sich Jilg über Beltranis Rückkehr. Ebenso wieder einsetzbar ist Asip Smailji, der verletzt war, aber wieder im Training war. Seine Sperre abgesessen hat Fabio Alfarano. Noch nicht fit sind Fatih Dogan und Torwart Dennis Fritz.

Rückkehrer II: Asip Smailji steht wieder im Kader des FSV Rheinfelden im Spiel bei den SF Elzach-Yach. | Bild: Neithard Schleier

23. Spieltag der Fußball-Landesliga mit Schiedsrichter-Ansetzungen und SÜDKURIER-Tipps:

Samstag, 15.30 Uhr:

FC Teningen – Freiburger FC II (Vorrunde: 3:5). – SR: Christian Gehring (Gengenbach). – SK-Tipp: 3:2.

FV Herbolzheim – Spvgg. Untermünstertal (5:2). – SR: Leroy Gallus (Freiburg). – SK-Tipp: 2:0.

16.15 Uhr:

FC Tiengen 08 – FC Emmendingen (2:0). – SR: Julian Schmid (Fischerbach). – SK-Tipp: 4:1.

Sonntag, 15 Uhr:

SF Elzach-Yach – FSV Rheinfelden (3:3). – SR: Stephan Niggemeier (Villingen-Schwenningen). – SK-Tipp: 2:3.

SV Kirchzarten – VfR Bad Bellingen (1:3). – SR: Mario Barisic (Sigmaringen). – SK-Tipp: 2:2.

SV Ballrechten-Dottingen – FC Freiburg-St. Georgen (0:1). – Srin: Sina Gieringer (Sinzheim). – SK-Tipp: 1:1.

15.30 Uhr:

SV Au-Wittnau – SC Wyhl (0:1). – SR: Nico Martorana (Zell). – SK-Tipp: 0:1.