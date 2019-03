Kebba Manneh, wie finden Sie es, dass die Mannschaft des SC Lauchringen am Donnerstag eine so hohe Ehrung bekommen wird?

Ich freue mich auf jeden Fall für die Jungs. Für mich sind sie wie eine zweite Familie. Die Auszeichnung ist in Ordnung. Aber es hätte auch nicht unbedingt so eine Ehrung gebraucht.

Ihr setzt auf Kameradschaft, seht euch also nicht nur bei Training und Spiel?

Nein, nein – wir unternehmen sehr viel zusammen. Haben gemeinsam viel Spaß, wenn wir zusammen ausgehen.

Sie leben nun seit über fünf Jahren in Lauchringen. Haben Sie eigentlich viele Kontakte in der Gemeinde?

Natürlich in erster Linie die Fußballer, aber auch meine beiden Landsmänner in meiner Wohngemeinschaft. Zudem habe ich gute Arbeitskollegen.

Kebba Manneh: "Die Menschen in Lauchringen werden immer in meinem Herzen sein." | Bild: Scheibengruber, Matthias

Sie haben kürzlich die Arbeitsstelle gewechselt. Wie läuft es im neuen Job?

Also die ersten Tage waren schon schwierig für mich. Die Arbeit war ungewohnt, ich musste sehr aufpassen. Doch so langsam klappt es ganz gut.

Wie kommen Sie mit dem Zwei-Schich-Betrieb klar?

Das geht schon, auch wenn ich es überhaupt nicht gewohnt war. Allerdings kann ich deshalb nur noch in jeder zweiten Woche ins Training gehen.

Wie halten Sie sich dann fit?

Ich fahre die vier, fünf Kilometer zur Arbeit und zurück immer mit dem Fahrrad. Außerdem gehe ich ja regelmäßig ins Fitnessstudio.

Seit zwei Wochen läuft die Punkterunde wieder. Nun ging das Derby gegen die Spvgg. Wutöschingen verloren. Wird der SC Lauchringen überhaupt den Verbleib in der Kreisliga A schaffen?

Ein Abstieg mit den Jungs? Das kann nicht sein. Wir werden es auf jeden Fall schaffen und ich werde noch mehr Tore schießen. Fünf habe ich schon und zehn werden es sicher werden.

Fußball Zwischen Hoffen und Bangen – so geht es Kebba Manneh heute Das könnte Sie auch interessieren

Offen ist nicht nur der Saisonausgang, sondern auch Ihr Aufenthalt in Deutschland. Wie ist der Stand der Dinge?

Mein Asylantrag ist derzeit noch ein offenes Verfahren. Deshalb bekomme ich immer eine Aufenthaltsgestattung, die in dieser Woche ausgelaufen ist. Diese Gestattung wurde nun verlängert, was aber nicht garantiert, dass ich tatsächlich in den kommenden sechs Monaten hier bleiben kann.

Es droht Ihnen also nach wie vor die Rückkehr in Ihre Heimat nach Gambia. Was erwarten Sie dort?

Ich denke, dass ich zu Hause in Gambia keine Zukunft haben werde. Dort gibt es zwar einen neuen Präsidenten, doch Korruption bestimmt den Alltag. Arbeit gibt es kaum und die Versorgung, vor allem mit Medizin, ist sehr schwierig. Deshalb schicke ich meiner Mutter beispielsweise regelmäßig dringend benötigte Tabletten, die in Gambia kaum zu bekommen sind. Ohne diese Medizin wäre ihre Gesundheit ernsthaft bedroht.

Ihre Familie lebt ja noch in Ihrer Heimat. Wie halten Sie eigentlich Kontakt?

Wir telefonieren hin und wieder, aber es ist sehr teuer. Deshalb habe ich meiner Mama kürzlich ein Handy gekauft, mit sie WhatsApp schreiben kann. Das funktioniert schon ganz gut.

Sie vermissen Ihre Mutter sicher sehr?

Natürlich, ich habe sie und meine Geschwister seit sechs Jahren nicht mehr gesehen. Ich denke oft an sie. Vor allem, wenn ich mir Essen koche.

Was steht denn bei Kebba Manneh auf dem Tisch?

Traditionelles Essen aus der Heimat. Verschiedene Fleischsorten, Gemüse, Reis oder Couscous – und eine spezielle Erdnusssauce, die ich selbst mache, weil es sie nicht zu kaufen gibt.

Haben Sie, unabhängig von Ihrer Aufenthaltsgestattung in Deutschland, auch weitere Pläne für die Zukunft?

Bei meiner Firma möchte ich auf jeden Fall die Probezeit gut abschließen und dann fest übernommen werden. Dann werde ich mich bei einer Fahrschule anmelden, um endlich den Führerschein zu machen.

Sie sind also optimistisch?

Man weiß nie, was im Leben alles passiert. Aber man muss seinen Weg gehen und seine Zukunft gestalten. Bisher haben mir viele gute Menschen in Lauchringen, also nicht nur im Verein, sehr viel geholfen und mich unterstützt. Mittlerweile fühle ich mich nicht mehr als Gast, sondern als Teil einer großen Familie. Ich bin dafür sehr dankbar und werde die Menschen hier immer in meinem Herzen haben. Deshalb wäre es schön, wenn ich hier bleiben könnte.

Fragen: Matthias Scheibengruber