Karate: – Beim Shihan-Ochi-Cup in Bad König /Hessen) war das Karate-Dojo Höchenschwand mit sieben Aktiven dabei. Insgesamt kämpften 170 Karateka in der CWS-Arena um die ersten Plätze.

Vom Das Karate-Dojo Höchenschwand wurde Matthis Garand Zweiter in der Disziplin Kata und durfte in Kumite den Siegerpokal mit nach Hause nehmen. Steven Damjanov erreichte in der Disziplin Kata den dritten Platz und erhielt im Finale die Silbermedaille.

Malin Syväre startete das erste Mal und wurde Zweite in beiden Disziplinen. Lia Willenbrock kämpfte sich zwei Mal ins Finale. In Kata wurde sie Dritte und in der Disziplin Kumite sogar Zweite. Das Kata Team Höchenschwand I mit Lia Willenbrock, Matthis Garand und Steven Damjanov erreichte einen tollen zweiten Platz. Alina Heitz, Lara Syväri, Tara Nicolosi und Lenz Willenbrock schieden im guten Mittelfeld aus.