von Ute Liedek

Kanusport: – Mit der Flut haben es Wassersportler in der Regel nicht so, aber wenn es sich um eine Medaillenflut handelt, dann sind sie doch sehr erfreut. So erging es Paul Liedek und Christoph Kramer von Kanusport Wehr bei den Süddeutschen Meisterschaften. Das Duo des erst vor vier Jahren gegründeten Vereins qualifizierte sich bei allen Starts für die Deutschen Meisterschaften im September in Brandenburg und räumte gemeinsam zehn Podestplätze ab. Liedek kehrte mit sechs Medailen und zwei Junioren-Titeln nach Hause, Kramer gewann vier Medaillen und einen Jugend-Titel.

Silber für Christoph Kramer: Der Wehrer (Zweiter von vorn, im gelben Trikot) saß im Vierer-Kajak für die Renngemeinschaft Baden Württemberg und erreichte über 500 Meter den zweiten Platz. | Bild: ute liedek

Bei den männliche Jugend fuhr Christoph Kramer im Einerkajak über 500 Meter auf den dritten Platz. Auf der Sprintstrecke über 200 Meter steigerte er sich trotz schlechtem Start auf den zweiten Rang. In den Mannschaftsbooten fuhr Christoph Kramer für die Renngemeinschaft Baden Württemberg. Dabei steuerte er im Viererkajak über 500 Meter den zweiten Platz bei und krönte den Auftritt mit den süddeutschen Titel im Zweierkajak über 5000 Meter.

Erstmals startete hingegen Paul Liedek in der Juniorenklasse. Dritte Plätze holte er sich – nach jeweils starken Finals – im Einerkajak über 500 Meter und 1000 Meter. Auf der Langstrecke über 5000 Meter überquerte er die Ziellinie als Erster und bejubelte den Süddeutschen Meistertitel. In den Mannschaftsbooten der Renngemeinschaft Baden Württemberg erreichte er Silbermedaillen über 200 Meter und 500 Meter im Zweierkajak. Den zweiten Titel bei diesen Wettkämpfen verdiente sich Liedek im Viererkajak über 500 Meter.