von Rolf Rombach

Ringen, Regionalliga: – Eine interessante Personalie meldet Aufsteiger KSV Rheinfelden. Der unbesiegte Oberliga-Meister hat sich vom Nachbarn auf dem Berg, dem TuS Adelhausen, den Greco-Mittelgewichtler Kevin Kähny geangelt. Mehr Eigengewächs auf dem Dinkelberg wie Kevin Kähny geht eigentlich nicht, umso überraschend scheint der Wechsel ins Tal.

Neben Kähny verabschieden sich auch Marius Quinto zur RG Waldkirch-Kollnau und Michael Kaufmehl, der nach zwei Jahren sein zweites Engagement beim TuS Adelhausen beendet. Der Freiburger wechselt erneut zum SV Triberg (Oberliga). Er soll dort nicht nur auf der Matte zum Einsatz kommen. Cheftrainer Kai Rotter freut sich, in Kaufmehl einen erfahrenen Freistil-Trainer zu bekommen.

Mit der Verpflichtung von Kevin Kähny ist dem KSV Rheinfelden ein echter Cpup gelungen. Das Vorstandsmitglied des TuS Adelhausen stand schon länger auf dem Wunschzettel von Trainer Sascha Oswald für die Klasse bis 86 kg im klassischen Stil. „Nach meiner durchwachsenen Saison suche ich eine neue Herausforderung. Ich hoffe, dass ich mich noch einmal zur Höchstleistung pushen kann", gibt sich der 27-Jährige aus Adelhausen kämpferisch.

Mit den Mannschaftskameraden Luillys Perez Mora, Ferenc Almasi und Raphael Stegherr hat er in Rheinfelden gleich drei Trainingspartner, mit denen sich der Routinier nochmals steigern möchte. „Ich freue mich schon jetzt auf die Derbys“ gesteht Kähny, der am 9. November erstmals in seinem Leben in der Dinkelberghalle einen Mannschaftskampf aus der Gästeecke heraus bestreiten wird.

Verlassen hat den KSV Rheinfelden der bisherige Greco-Ringer Vojtech Benedek. Er wechselt zurück zum Oberligisten KSV Haslach im Kinzigtal, von dem der Freiburger im vergangenen Jahr an den Hochrhein zurück gekommen war. Benedek war einst ebenfalls im Trikot des TuS Adelhausen aktiv.

Für die neue Saison zugesagt haben beim KSV Rheinfelden inzwischen die meisten Eigengewächse, darunter Sasha und Patrick Hinderer, der frischgebackene südbadische Meister Fabian Wepfer sowie die Brüder Vincent und Sebastian von Czenstkowski. Von den internationalen Ringer hat Ferenc Almási bereits zugesagt. Die neue Lizenz von Luillys Perez Mora erwartet Sascha Oswald demnächst.