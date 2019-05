Kunstradfahren: – Die beiden Kunstradfahrerinnen Anika Papok und Anna-Sophia von Schneyder fahren derzeit in ihrer Altersklasse alles in Grund und Boden. Die Juniorinnen des RV Lottstetten gewannen vor wenigen Tagen die Gesamtwertung des Baden-Württemberg-Cups im Zweier, dominierten dabie auch den letzten Durchgang in Fischerbach. Der Wettkampf war quasi die Generalprobe für die Deutschen Hallenradsport-Meisterschaften am Wochenende in Köln-Finkenberg.

Für diesen Wettbewerb, am Sonntag, ab 9.15 Uhr, in Köln haben Papok/von Schneyder einen Auftritt einstudiert, der mit 128,40 Punkten bewertet ist. Mit dieser Vorgabe starten die Lottstetterinnen als letztes Duo in die Entscheidung und gelten somit als Favoritinnen auf den Deutschen Meistertitel. Sollten sie dabei nur die Leistung von Fischerbach wiederholen, wäre ihnen der Sieg angesichts der Bestwerte ihrer Konkurrentinnen bereits sicher.

Zwei Wochen später, am Wochenende vor Pfingsten, stehen die beiden Talente vor der nächsten, noch größeren Bewährungsprobe. Dank ihres tadellosen Auftritts im April beim zweiten Junior-Masters im hessischen Wölfersheim sicherten sie sich die Tickets für die Europameisterschaften der Junioren in Geipoldsheim/Elsass.

Dass sie international durchaus mithalten können, stellten Anna-Sophia von Schneyder und Anika Papok vom RV Lottstetten mit ihrem zweiten Platz beim Länderkampf in Höchst/Vorarlberg unter Beweis. Erstmals im Nationaltrikot für Deutschland auf dem Rad, erreichten sie mit einer fehlerlosen Kür den zweiten Rang hinter den Europameisterinnen Rosa Kopf/Svenja Bachmann, die den Heimvorteil zu Bestleistung und Landesrekord nutzten.