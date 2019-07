von Walter Huber

Radball:– Die jüngsten Radballer des RSV Waldrems sicherten sich beim Finale in Öflingen den baden-württembergischen Meistertitel der Schüler C. Emil Heckelmann und Philipp Stang setzten sich gegen die Konkurrenz deutlich durch und gewannen alle fünf Spiele. Ausrichter RSV Öflingen war mit Frederik Kranz und Quentin Schumann am Start. Das Duo musste am Ende mit Platz fünf zufrieden sein.

Die hochsommerlichen Temperaturen setzten den sechs Mannschaften in Öflingen ordentlich zu. Dennoch ließen sich die U11-Radballer nicht lumpen und gaben alles. Die neun und zehn Jahre jungen Buben zeigten schon eindrücklich, was alles im Radballsport möglich ist. Angefeuert vom Publikum, kämpften sie auf dem Feld um jede Chance.

Siegerehrung: Fredrik Kranz und Quentin Schumann (vorn, von links, in grünen Trikots) freuen sich über Platz fünf bei den baden-württembergischen Meisterschaften in der eigenen Halle. | Bild: Walter Huber

Die beiden Öflinger, Frederik Kranz und Quentin Schumann, legten im Auftaktspiel noch viel Nervosität an den Tag und starteten daher mit einer 0:2-Niederlage gegen den späteren Sieger aus Waldrems ins Turnier. Im Spiel gegen den späteren Vierten aus Ailingen waren die Zwei schon besser konzentriert, zeigten ein gutes Spiel, das knapp mit 0:1 verloren ging.

Bei ihrem nächsten Einsatz gegen den Vizemeister RSV Hardt steigerten sich Frederik Kranz und Quentin Schumann und verdienten sich ein 1:1. Auch gegen das Team aus Gärtringen zeigten die Öflinger eine gute Leistung auf dem Spielfeld. Allerdings waren die Schwaben nicht nur etwas älter, sondern auch einen Tick erfahrener und siegten knapp mit 4:3. In ihrem letzten Spiel des Turniers belohnte sich das Duo Kranz/Schumann doch noch und fuhr einen ersehnten und wohlverdienten 2:1-Sieg gegen Schlusslicht Reichenbach ein.