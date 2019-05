Fußball-Landesliga: – In seiner siebten Saison als Sportlicher Leiter des FSV Rheinfelden gibt Joachim Sperker sein Amt ab sofort in andere Hände. Der 41-jährige Rheinfelder wollte schon bei der Hauptversammlung im Frühjahr aufhören. Da sich aber kein Nachfolger gefunden hat, habe er den Verein nicht im Stich lassen wollen und nochmals zugesagt.

Vor sieben Jahren hatte Sperker den Verein in der Kreisliga A übernommen und ihn bis in die Landesliga geführt. Sperker: „Es ist schwer für mich, einen Schlussstrich zu ziehen. Aber diese lange Zeit hat Kraft und Nerven gekostet.“

Mit der sportlichen Situation – die Mannschaft kämpft am Samstag beim VfR Bad Bellingen gegen den Abstieg – habe seine Entscheidung nichts zu tun, betont Sperker. Grund ist, dass ein kompetenter Nachfolger gefunden werden konnte, dessen Name der Verein in Kürze bekannt geben will. „Ich kann guten Gewissens aufhören und werde meinen Nachfolger natürlich unterstützen“, so Sperker, der auch als Trainer der C-Junioren des Vereins aufgehört hat.

Sperker blickt nicht ohne Wehmut auf seine lange Zeit beim FSV Rheinfelden zurück: „Ich bedanke mich bei allen Spielern, Trainern, Vorstandsmitgliedern und ehrenamtlichen Helfern, mit denen ich zusammen gearbeitet habe.“