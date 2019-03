Kreisliga A-Ost

VfR Horheim – SV Rheintal 6:2 (2:0). (skh) Tore: 1:0 (33.) und 2:0 (43.) beide Pietzke; 3:0 (60.) Hoffmann; 4:0 (72.) Pietzke; 5:0 (79.) Thoma; 5:1 (89.) Wagner; 5:2 (90) Albin Hashani; 6:2 (90.+1) Hoffmann. – SR: Tino Pardon (Dettighofen). – Z.: 150. – Revanche geglückt oder Einstand missglückt, man kann es sehen wie man es will. Rheintals neuer Trainer Michael Ebner hatte sich sein erstes Spiel an der Linie sicher anders vorgestellt. Der Pausenrückstand hätte nicht sein müssen, wenn die Angreifer des SV Rheintal ihre Torchancen verwandelt hätten. Auch nach der Pause zeichnete sich das gleiche Bild ab. Die zwei Gästetreffer in der Schlussphase kamen zu spät, um dem Gegner gefährlich zu werden. Matchwinner war Jannis Pietzke, der drei Mal mit dem Kopf zur Stelle war und einnetzte.

FC Hochrhein – SC Lauchringen 4:3 (0:0). – Tore: 1:0 (56.) Lauber; 1:1 (81.) Back; 2:1 (86.) Meier; 2:2 (87.) Lettieri; 3:2 (89.) Lauber; 3:3 (90.+2/ET) Meier; 4:3 (90.+4) Lauber. – SR: Artur Schütz (Wehr). – Z.: 150. – Bes.: GR für Roith (SCL/65.). – Auch einige Zeit nach dem Schlusspfiff konnte FCH-Pressesprecher Andreas Gaveau nicht richtig glauben, was sich in der Schlussphase abspielte. "So was habe ich in Stetten bisher noch nicht erlebt", resümierte Gaveau das Spiel. Zunächst sah es nach einem normalen und kampfbetonten Kreisliga-A-Spiel aus. Zur Halbzeit mussten sich beide Mannschaften mit einem 0:0 zufrieden geben. Simon Lauber brachte den FC Hochrhein erwartungsgemäß in Führung. In der turbulenten Schlussphase vielen in der letzten Viertelstunde noch sechs Treffer.

C.S.I. JR Laufenburg – FC Dettighofen 4:2 (3:2). – Tore: 1:0 (30./FE) N. Maenza; 2:0 (40.) Contario; 2:1 (42./FE) Mülhaupt; 3:1 (44.) N. Maenza; 3:2 (45.) Bösecke; 4:2 (78.) N. Maenza. – SR: Stefan Wagner (Weilheim). – Z.: 70. – Bes.: GR für Laisa(CSI/75.). – C.S.I.-Sportchef Filippo Oddo zeigte sich erleichtert mit dem Spielausgang. "Es war für uns ein Sechs-Punkte Spiel", machte Oddo die Wichtigkeit des Sieges deutlich. Auch der FC Dettighofen hatte einige Chancen, um wenigstens einen Punkt mit zunehmen, scheiterten oft am guten Laufenburger Schlussmann.

SG Mettingen/Krenkingen – SV Albbruck 3:0 (2:0). – Tore: 1:0 (13.) M. Boll; 2:0 (17./FE) J. Bächle; 3:0 (86.) Happle. – SR: Mathias Heilig (Erzingen). – Z.: 140. – Die Hausherren fingen gut an und waren im ersten Durchgang die spielbestimmende Mannschaft und konnten mit einem Zwei-Tore Vorsprung in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel schaltete die Heimelf einen Gang zurück und ließ die Gäste kontern. Frederik Happle nutzte einer der wenigen Chance und erzielte das entscheidende 3:0.

SV BW Murg – FC Schlüchttal 1:2 (0:1). – Tore: 0:1 (24.) und 0:2 (49.) beide M. Kalt; 1:2 (55./FE) Huskic. – SR: Serkan Öz (Gurtweil). – Z.: 100. – Murgs Trainer Sven Oertel ärgerte sich über die mangelnde Chancenauswertung seiner Elf. Die Heimelf vergab im Spitzenspiel gegen den FC Schlüchttal etliche Chancen und kann nach dem 0:0 im Hinspiel wieder nicht gegen die Wenzler-Elf gewinnen. "Über den Aufstieg braucht erst keiner mehr reden", machte Oertel deutlich, dass seine Elf sich in der Rückrunde selbst schlägt und die Chancen fahrlässig vergibt.

SV Berau – FC Geißlingen 2:2 (0:0). – Tore: 0:1 (50.) Flum; 1:1 (59.) Weiss; 1:2 (63.) Müller; 2:2 (90.) L. Böhler. – SR: Bruno Basler (Stühlingen). – Z.: 150. – Der SV Berau konnte durch eine konzentrierte Leistung den Tabellenführer aus Geißlingen stürzen. FCB-Trainer Peter Künze wählte eine defensive Ausrichtung gegen die offensiv starken Klettgauer. Die Berauer Kicker befolgten die taktische Marschroute ihres Trainers und machten es den Gästen nicht einfach. Zwei Mal schaffte es der SV Berau, einen Rückstand aufzuholen und belohnte sich für die gute Leistung mit einem wichtigen Punkt.

SV Nöggenschwiel – FC Weizen 3:3 (1:1). – Tore: 1:0 (17.) Bächle; 1:1 (44.) S. Büche; 1:2 (52.) Eichhorn; 1:3 (63.) S. Büche; 2:3 (81.) Geng; 3:3 (87.) Maciejewski . – SR: Jürgen Vogelbacher (Horheim). – Z.: 120. – Die Heimelf begann gut und konnte durch Daniel Bächle in Führung gehen. Kurz vor der Pause hatte Maximilian Lais die Möglichkeit, zu erhöhen, musste sich aber dem Pfosten geschlagen geben. Kurz darauf machte der FC Weizen den Ausgleich und startete nach der Pause besser ins Spiel und erhöhte zwischenzeitlich sogar auf 3:1. In der Schlussphase weckten die Pavano-Elf neue Kräfte und konnte mit einem Doppelschlag den Ausgleich erzielen.

Spvgg. Wutöschingen – SG Niederhof/Binzgen 3:0 (2:0). – Tore: 1:0 (24.) Brunner, 2:0 (30.) Budde, 3:0 (54.) Bischoff. – SR: Necmettin Özdemir (Waldshut). – Z.: 50.

Kreisliga A-West

SV Karsau – SV Schopfheim 3:3 (1:2). – Tore: 0:1 (20.) Zein; 0:2 (38.) Neubert; 1:2 (45.+2) und 2:2 (68.) beide Zumkeller; 3:2 (77.) Keller; 3:3 (89.) Neubert. – SR: Steve Blaschke (Grenzach-Wyhlen). – Z.: 80. – Bes.: GR für Brugger (SVK/90.+3). – Für den SV Karsau war der Punktgewinn ein hartes Stück Arbeit. Zunächst lagen die Rheinfelder mit 0:2 hinten, drehten das Spiel und mussten kurz vor Schluss noch den Ausgleich kassieren. Die Schopfheimer machten es dem SV Karsau nicht einfach und setzten die Platzherren ständig unter Druck.

FV Degerfelden – FC Hausen 1:2 (1:1). – Tore: 1:0 (12./FE) Baumann; 1:1 (25.) Wagner; 1:2 (84.) Amoruso. – SR: Riccardo Lombardo (Bad Säckingen). – Z.: 75. – Für die Streule-Elf reichte es am Ende nicht im Heimspiel gegen den FC Hausen. Zunächst sah es ganz gut aus, der FV Degerfelden konnte durch Simon Baumann in Führung gehen. Danach drehten die Gäste das Spiel. Die Heimelf vergab noch weitere Chancen und hatte durchaus die Chance auf einen Punktgewinn.

SV Todtnau – FC Bad Säckingen 0:3 (0:1). – Tore: 0:1 (22.) Genna; 0:2 (69./FE) Ays; 0:3 (90.) Genna. – SR: Andreas Schmidt (Todtmoos). – Z.: 80. – Der FC Bad Säckingen nutzte seine Chancen. Die Gäste spielten effektiv und konnten nach Eckball durch Fabio Genna in Führung gehen. Ein etwas glücklicher Strafstoß brachte das 2:0 für Bad Säckingen. Gennas zweites Tor kurz vor dem Ende der Partie war nur noch Ergebniskosmetik.

TuS Lörrach-Stetten – FV Haltingen 14:0 (5:0). – Tore: 1:0 (13.), 2:0 (21.) und 3:0 (36.) alle A. Gashi; 4:0 (38.) Gültekin; 5:0 (42.) A. Gashi; 6:0 (56.) Nazli; 7:0 (63.) End. Gashi; 8:0 (73.) Nazli; 9:0 (67.) Gültekin; 10:0 (68.) Tarasenko; 11:0 (73.) End. Gashi; 12:0 (87.) Di Petrillo; 13:0 (88.) Gültekin; 14:0 (90.) End. Gashi. – SR: Mario Janutsch (Zell). – Z.: 120.

TuS Kl. Wiesental – TuS Maulburg 3:2 (1:1). – Tore: 0:1 (10.) Erdogan; 1:1 (21.) Kasimir; 1:2 (77.) Ayong; 2:2 (90.+2.) und 3:2 (90.+3) beide K. Turturo. – SR: Remigiusz Baran (Weil). – Z.: 80.

BFC Friedlingen – FV Lörrach-Brombach III 4:0 (3:0). – Tore: 1:0 Kücükcolak; 2:0 (16.) Syla; 3:0 (42.) Kücükcolak; 4:0 (67.) E. Ademaj. – SR: Z. Sebzeci (Schopfheim). – Z.: 120.

FC Steinen-Höllstein – FC Huttingen 4:1 (2:0). – Tore: 1:0 (3.) Schindowski; 2:0 (38.) Da Costa; 3:0 (52.) Heft; 3:1 (71.) Perrone; 4:1 (79.) Krubally. – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Z.: 100. – Bes.: Rot für Barrow (FCS/85.) Unsportlichkeit.

SV Liel-Niedereggenen – FC Hauingen 3:1 (1:0). – Tore: 1:0 (15.) Völkl; 2:0 (83.) Lindemann; 3:0 (86.) Völkl; 3:1 (87.) Vogt. – SR: Gaspare Lombardo (Rheinfelden). – Z.: 60. – Bes.: GR für Sahin (FCH/73.).