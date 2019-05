Mountainbike: – Schon vor zwei Wochen bewies Janine Schneider ihre starke Frühform beim „Volcat“, einem Etappenrennen in Spanien. Beim Marathon-Rennen in Heubach unterstrich sie erneut, dass mit ihr in dieser Saison zu rechnen ist. Die Lottstetterin, die für das Team German-Technology-Racing unterwegs ist, gewann in Heubach über die Marathon-Distanz in einer Zeit von 4:42:38 Stunden.

Zweiter Platz: Auch Annette Griner aus Niederhof war beim Bike-Marathon in Heubach erfolgreich. | Bild: privat

18 Minuten und 44 Sekunden hinter ihr kam die Niederhoferin Annette Griner (Wilier/Force Germany) als Zweite ins Ziel. Auch Miriam Oeschger aus Niederhof, die seit dieser Saison für das Team Herzlichst Zypern ihre Rennen bestreitet, startete in Heubach. Sie lag lange auf Podiumskurs, musste dann aber nach einem technischen Defekt aufgeben.

Der Rheinfelder Lars Reiniger, der seit dieser Saison für das neue Team Orbea-Serpentine Velosport fährt, stieß beim Marathon der Männer in die Top Ten vor. Letztlich reichte es für ihn in einer Zeit von 4:01:39 Stunden zu Rang sieben mit einem Rückstand von 18:14 Minuten auf Sieger Simon Stiebjahn vom Team Bulls.

Beim Bundesliga-Rennen in der Disziplin Cross Country in Heubach starteten ebenfalls einige Bikerinnen und Biker aus unserer Region. Zwar gelang keinem von ihnen eine Top-Ten-Platzierung, doch mit ihren Leistungen können alle angesichts der widrigen Wetterbedingungen zufrieden sein.

Im Elite-Rennen der Männer fuhr der Bad Säckinger Niklas Grobert (Freiburger Pilsner Merida Team) als 36. ins Ziel. Im U23-Rennen erreichte Lukas Kornberger (VBC Waldshut-Tiengen) den 50. Platz. In der Konkurrenz der U19-Junioren fuhr der Rheinfelder Miron Lipp (Team Orbea-Serpentine Velosport) auf den 66. Platz. Zwei Plätze hinter Miron Lipp kam Tobias Senn (VBC Waldshut-Tiengen) ins Ziel.