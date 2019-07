Radsport: – Mountainbikerin Janine Schneider (Cube Bikes) vom VC Singen feierte beim Engadin Bike Giro einen am Ende doch überraschenden Gesamtsieg. Die 24-Jährige aus Lottstetten fing auf der dritten und letzten Etappe die führende Adelheid Morath noch ab und setzte sich an die Spitze.

Schneider sorgte für eine spektakuläre Schlussetappe. Weil Adelheid Morath vom Defektpech verfolgt war, musste sie die wie entfesselt fahrende Schneider ziehen lassen. Die Lottstetterin setzte sich vom Feld ab und vergrößerte ihren Vorsprung kontinuierlich. Im Ziel waren es deutliche 8:10 Minuten Vorsprung auf die Tageszweite Sabine Spitz (Wiawis) aus dem Hotzenwald.

So feierte Schneider in 9:34:20 Stunden mit einem Abstand von 2:18 Minuten einen klaren Sieg vor der Südafrikanerin Cherie Redecker (Conway Factory Racing) aus Dittelbrunn. Rang drei in der Gesamtwertung mit einem Rückstand von 4:26 Minuten verteidigte Spitz auf der letzten Etappe.

Im Rückblick fehlen Schneider die Worte: „Eigentlich lag ich aussichtslos auf Platz vier.“ Es drohte die „Holzmedaille“, was Schneider beflügelte: „Ich hätte nie gedacht, dass es noch klappen könnte. Entsprechend baff war ich.“

Zum Auftakt in St. Moritz war Schneider am Ende Dritte beim Prolog über 23 Kilometer. Der zweite Durchgang über 76 Kilometer und 2400 Höhenmeter war taktisch geprägt: „Wir fuhren den Berg eher unrhythmisch und nach der Alp Munatsch kam der Mann mit dem Hammer“, berichtet Schneider von Magenproblemen. Auf dem Hardtail ging es in die Schlussetappe: „Ich wollte bei der technischen Abfahrt nach etwa zehn Kilometern vorn dabei sein“, erklärt Schneider: „Das klappte und mit der Zeit ließen Redecker und Morath eine Lücke hinter mir.“ In der Folge fuhr Schneider allein vorn weg und wunderte sich fast, dass von hinten nichts mehr kam. Im Ziel freute sie sich zunächst über den Tagessieg, wartete gebannt auf die Verfolgerinnen. Die verloren etliche Minuten, so dass bald auch der Gesamtsieg Schneiders klar war.