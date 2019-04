Mountainbike: – Großer Erfolg für Janine Schneider. Die Lottstetter Bikerin gewann den Frühjahrs-Marathon in Münsingen. Dabei hatte sie mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen. Bei Kälte und Schneefall hatte sie noch ein paar technische Probleme, die ihr Mechaniker zuvor noch gemeistert hatte. Jetzt freut sich Janine Schneider auf das erste internationale Etappenrennen "Volcat" in Spanien, das am Donnerstag bei Barcelona startet.