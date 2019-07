Fußball-Verbandsliga: – Vor Jahresfrist verabschiedete sich Ioan-Cosmin Ungur (26) beim Bezirksliga-Absteiger Bosporus FC Friedlingen in die Schweiz. Der Rumäne hatte in 19 Spielen acht Treffer für den umgehend wieder abgestiegenen Neuling erzielt, war zweitbester Torschütze hinter Fahredin Zikolli (9 Tore) geworden.

Beim Basler Umlandverein FC Aesch spielte Ungur in der 2. Liga. Auch in seiner Heimat hatte der Rumäne, der im elsässischen Hüningen wohnt, in der zweithöchsten Liga gespielt. Beim SV Weil will sich Ungur nun in der Verbandsliga beweisen.