Wenn‘s klemmt, muss eben der Trainer ran. Es ist nicht das erste Mal, dass Holger Kostenbader bei der Spvgg. Wutöschingen einspringen muss. Akute Personalprobleme führten dazu, dass er beim 2:1-Sieg seiner Elf beim abstiegsbedrohten SV Berau in der Startelf auflief – und das noch im Tor.

Was nicht eben die angestammte Position des früheren Defensivspielers ist. „Und das mit meinen 46 Jahren“, sagte Kostenbader in seiner betont lockeren Art. Er habe Kopf und Kragen riskiert, obwohl er am nächsten Tag in einen Kurzurlaub aufgebrochen ist. Es ging gut. Kostenbader rettete seiner Elf den Sieg und blieb ohne Blessuren. dass dem Urlaub nichts mehr im Weg stand.

Normal stünden ihm fünf Torhüter zur Verfügung. Alle hatten abgesagt. Die letzte Option war Clemens Grabow, der schon lange nicht mehr im Tor gestanden habe. Grabow habe sich aber in die Hand geschnitten, erklärte Kostenbader.