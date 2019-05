Video: Scheibengruber, Matthias

Leichtathletik: – Dieter Eckert bekam das Lachen kaum mehr aus dem Gesicht. Selbst ein Gewitterregen konnte dem kommissarischen Abteilungsleiter der Leichtathleten des TV Wehr die Stimmung nicht vermiesen. 141 Sportlerinnen und Sportler aus 24 Vereinen sorgten bei den Regio-Meisterschaften für Aktive und Jugend der Altersklassen U16 bis U20 für eine Premiere nach Maß. Die im Herbst sanierte Anlage in der Frankenmatt bestand ihre Feuertaufe – es gab Lob von allen Seiten.

Besonders wohl fühlte sich ganz offensichtlich Hochspringerin Caroline Gottschalk aus Bad Säckingen, seit einigen Jahren für Bayer Leverkusen aktiv. Die angehende Abiturienten feierte einst beim TV Wehr ihre ersten Erfolge als Leichtathletin. Sie krönte ihren Besuch mit übersprungenen 1,78 m: „Damit habe ich die Norm für die Deutschen Meisterschaften bei den Frauen und den U23-Juniorinnen auf Anhieb geschafft“, strahlte die 19-Jährige.

Zufrieden: Dieter Eckert vom TV Wehr. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Zwei Athletinnen der LG Hohenfels waren mit je drei Siegen die erfolgreichsten Sportlerinnen in Wehr. Nora Rotkamm (W15) siegte über 80 Meter Hürden (13,21 s), im Hoch- (1,49 m) und Weitsprung (4,51 m).

Aline Schmidt (W14) lief die Hürden in 13,57 s, sprang 4,26 m weit und warf den Diskus auf 19,73 m. Zudem lief Aline Schmidt über die 100 Meter in 13,80 s auf Rang zwei.

Klare Sache: Jennifer Buckel von der LG Hohenfels warf ihren Speer in Wehr auf 40,84 Meter. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Jennifer Buckel (LG Hohenfels) unterstrich mit Diskus (31,64 m) und Speer (40,84 m) ihre Klasse. Als Jüngster im Stadion siegte Luan Kummle (13) vom TV Wehr) im Weitsprung mit 5,06 m.

Saubere Landung: Fabian Klein vom TV Schwörstadt gewann den Weitsprung der U18-Junioren deutlich mit 6,23 Metern und ließ über 100 Meter in 11,56 s keinen Konkurrenten an sich vorbei. Über 200 Meter wurde er Zweiter in 24,37 s. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Klar dominierten die U18-Junioren Fabian Klein (TV Schwörstadt) den Weitsprung (6,23 m) und Ramon Schindler (LG Hohenfels) mit dem Speer (45,15 m).

Kraftpaket: Marco Eckert krönte seinen Besuch beim TV Wehr, siegte mit der Kugel und dem Diskus. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Nach Jahren waren die Eckert-Söhne Marco und Mathias wieder mal in Wehr am Start. Sowohl im Kugelstoß (10,86 m), als auch mit dem Diskus (36,08 m) setzte sich Marco, der Jüngere, durch. Über 800 Meter waren die einst für die LG Hohenfels aktiven Jonas Mutter (LAC Freiburg) und Yannik Probst (LG Region Karlsruhe) am Start. Probst gewann in 1:56,16 Minuten vor Mutter (1:56,85).